05:18 (мск), источник: Известия
Дом отечества им сладок: число трудовых мигрантов в РФ упало почти на четверть
Регионы уже ощущают нехватку кадров и специалистов.
Число работающих в России иностранцев, по данным МВД на 30 сентября, составило почти 1,8 млн человек. Ровно год назад этот показатель был на 22,5% выше и держался уровне более 2,3 млн, сообщили «Известиям» в ведомстве. В большей степени речь идет о выходцах с постсоветского пространства. В Минтруде «Известиям» рассказали, что в 2020 году почти на 36 тыс. снизилось и число работников, трудящихся на основании визы. Через некоторое время в России может возникнуть большая потребность в трудовых мигрантах, полагают в Совфеде. В Госдуме считают, что особую остроту в ряде отраслей эта проблема получила
Число трудовых мигрантов в России снизилось почти на четверть по сравнению с сентябрем прошлого года, сообщили «Известиям» в МВД.
— Согласно данным статистической отчетности МВД России по состоянию на 30 сентября 2020 года, в РФ осуществляют трудовую деятельность более 1,795 млн иностранных граждан (на 30 сентября 2019-го — 2 316 200 человек, -22,5%), — уточнили в ведомстве.
Там добавили, что произошло сокращение по всем категориям иностранных работников. Среди них кадры, трудящиеся на основании патентов: в 2020 году 1 376 100 (на 30 сентября 2019-го — 1 744 100, -21,1%). Почти на 30% сократилось и количество действительных разрешений на работу — 85,7 тыс. вместо 121,8 тыс. в прошлом году.
На 26% снизилось и число работающих в России граждан стран Евразийского экономического союза. На 30 сентября этот показатель составил 333 тыс. человек, в то время как год назад их было чуть более 450 тыс.
— На рынке труда в Российской Федерации в наибольшей степени представлены выходцы из следующих государств (в соответствии с количеством действительных разрешительных документов либо числом поступивших уведомлений о заключении трудовых договоров — для граждан стран ЕАЭС): Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Украины, Азербайджана, Казахстана, Китая, Молдовы, Беларуси, Вьетнама и Турции, — сообщили в МВД.
В министерстве добавили, что анализ рынка труда, учет состояния и баланса трудовых ресурсов относятся к компетенции Минтруда. В этом ведомстве «Известиям» рассказали, что большую часть иностранных работников составляют граждане без виз, учет и трудовую деятельность которых регулирует МВД. Это преимущественно граждане СНГ и ЕАЭС.
— В 2020 году общее количество квот для всех регионов составляет 104 993 человека, что на 35 590 меньше, чем в 2019-м. По заявкам работодателей в течение года квоты могут быть перераспределены между регионами в рамках установленных лимитов. Больше всего квот выделено для работодателей Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Москвы и Московской области, — сообщили «Известиям» в Минтруде.
Там добавили, что больше всего иностранных граждан приезжает на работу на основании визы из Китая, Вьетнама, Турции, Индии и Сербии.
Снижение числа мигрантов, работающих по визе, было предопределено еще в 2019-м — квоты на следующий год устанавливаются правительством по заявкам работодателей не позднее 1 декабря. А вот динамика среди иностранцев, действующих в РФ на основании патента или разрешения, во многом обусловлена пандемией коронавируса, считают опрошенные «Известиями» политики и эксперты. Возвращение мигрантов на родину
Многие иностранные граждане уехали, освободились места для того, чтобы были трудоустроены наши граждане. Но
из-заотсутствия системного подхода получается, что выпадающие ресурсы не были компенсированы имеющимися.
В частности, по словам депутата, острая нехватка рабочих в строительной отрасли ощущается в Татарстане.
— Наша задача, пользуясь этой ситуацией, готовить свои кадры. У нас очень много безработных. Я считаю, что при правильной системе организации трудоустройства вопрос замещения можно бы было решить. Например, в близлежащих к Татарстану регионах есть люди, обладающие нужными навыками и опытом в строительной сфере. Нужно обеспечить работу вахтовым методом. То же касается Москвы и ближайших к ней регионов, — добавил парламентарий.
В сокращении количества мигрантов нет ничего удивительного, поскольку пандемия урезала многие рабочие места, заставив людей уехать домой, рассказала «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
Есть риски того, что через определенный период времени в России может возникнуть потребность в трудовых мигрантах. Это связано с тем, что ряд специальностей традиционно выполнялись именно ими. На сегодня ситуация не критическая. Надеюсь, что пандемия больше не внесет в экономику проблем.
Она добавила, что сейчас рынок труда меняется, а многие профессии и специальности переходят в удаленный формат. В связи с этим спрогнозировать необходимое количество мигрантов на будущее пока крайне сложно.
О проблеме сокращения числа мигрантов в столице на 40% ранее говорил и мэр Москвы Сергей Собянин. При этом он отметил, что для замещения освободившихся рабочих мест привлекаются люди из регионов РФ. Также на встрече с
Максим Ходыкин