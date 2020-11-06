Меняется размер пенсий. Кто и сколько будет получать со следующего года

Бюджет ПФР предусматривает индексацию выплат неработающим пенсионерам. В 2021 году — на 6,3%, в 2022-м — на 5,9%, в 2023-м — на 5,6%. Это выше прогнозируемого уровня инфляции. Соответствующий законопроект уже был принят Госдумой в первом чтении. Второе назначено на 24 ноября. Эксперты сходятся во мнении, что именно такое повышение пенсий в конечном счёте и утвердят.
— Предполагаемое повышение размера пенсий стоит ожидать на протяжении последующих четырёх лет. В итоге выплаты каждый год будут повышаться примерно на одну тысячу рублей. Если пенсионеры получают меньше пятнадцати тысяч, то и повышение будет меньше. Например, если пенсия была в районе десяти тысяч рублей, то в новом году она увеличится на шестьсот рублей. Для граждан, которые планируют выходить на пенсию в этом году, выплаты будут уже с соответствующими индексациями, — пояснила старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.
Пенсии в России индексируются ежегодно. Страховые — с 1 января, а социальные — с 1 апреля. Также ежегодно на федеральном и региональном уровнях утверждается величина прожиточного минимума пенсионера.
— Это необходимо для определения социальной доплаты. Её получают неработающие пенсионеры, чьи доходы ниже прожиточного минимума, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.
В 2020 году величина прожиточного минимума пенсионера в целом по России составляла 9311 рублей. Закон, который устанавливает её на 2021 год, ещё не принят.
При этом размер прожиточного минимума во многих областях уже установили на региональном уровне. Где-то он увеличен, а где-то остался прежним.
— К примеру, в Москве прожиточный минимум с 12 578 рублей повысился до 13 496, в Московской области — с 9908 до 10 107, в Крыму — с 8912 до 9060, в Оренбургской области — с 8252 до 8561, в Челябинской области — с 8691 до 9282, в Хабаровском крае — с 11 799 до 12 653. В Севастополе остался на прежнем уровне — 9597 рублей, в Республике Мордовия тоже — 8522 рубля. Таким образом, люди, которые получают пенсии в минимальных размерах, в каких-то регионах в 2021 году получат прибавки, а в каких-то нет. Правда, есть ещё вариант, что их пенсия станет немного больше с учётом федеральной индексации, — пояснила Оксана Красовская.
Есть ряд новшеств и для представителей отдельных профессий. Так, в ПФР обращают внимание, что для медицинских работников есть особые условия выхода на пенсию. Но в период пандемии устанавливается особый порядок. Для медицинских работников, которые с 1 января по 30 сентября работали с больными коронавирусом, один день стажа будет считаться за два. Это будет учитываться в том числе и при получении права на досрочную страховую пенсию.
К тому же с 1 ноября во многих регионах повысились доплаты к пенсиям лётчикам и шахтёрам. Размер прибавки разный — обычно порядка тысячи рублей, но может сильно колебаться в обе стороны. Суммы зависят от продолжительности «льготного» стажа работы и размера среднемесячной зарплаты. Также учитывается отношение суммы страховых взносов к количеству получателей доплаты в регионе. Соответственно, размер доплаты индивидуален. В разных регионах у лётчиков он может составлять порядка 5−8 тыс. рублей в месяц, у шахтёров — 2−4 тыс.