Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новая эра коммерческого освоения космоса Пандемия взбудоражила все сектора мировой экономики. Космическая промышленность не осталась в стороне
Фоторепортажи
75В Сети выбрали лучшие снимки к 75-летию ООН
24Теракт в центре Вены
10:24 (мск), источник: Life.ru

Меняется размер пенсий. Кто и сколько будет получать со следующего года

9 ноября истекает срок предоставления поправок в законопроект о бюджете Пенсионного фонда. В конце месяца Госдума рассмотрит документ во втором чтении. Какое увеличение пенсий предусматривает законопроект, какие ещё новшества ждут пожилых людей и кому положены повышенные выплаты уже сейчас?

Источник: РИА "Новости"

Бюджет ПФР предусматривает индексацию выплат неработающим пенсионерам. В 2021 году — на 6,3%, в 2022-м — на 5,9%, в 2023-м — на 5,6%. Это выше прогнозируемого уровня инфляции. Соответствующий законопроект уже был принят Госдумой в первом чтении. Второе назначено на 24 ноября. Эксперты сходятся во мнении, что именно такое повышение пенсий в конечном счёте и утвердят.

— Предполагаемое повышение размера пенсий стоит ожидать на протяжении последующих четырёх лет. В итоге выплаты каждый год будут повышаться примерно на одну тысячу рублей. Если пенсионеры получают меньше пятнадцати тысяч, то и повышение будет меньше. Например, если пенсия была в районе десяти тысяч рублей, то в новом году она увеличится на шестьсот рублей. Для граждан, которые планируют выходить на пенсию в этом году, выплаты будут уже с соответствующими индексациями, — пояснила старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

Пенсии в России индексируются ежегодно. Страховые — с 1 января, а социальные — с 1 апреля. Также ежегодно на федеральном и региональном уровнях утверждается величина прожиточного минимума пенсионера.

— Это необходимо для определения социальной доплаты. Её получают неработающие пенсионеры, чьи доходы ниже прожиточного минимума, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

В 2020 году величина прожиточного минимума пенсионера в целом по России составляла 9311 рублей. Закон, который устанавливает её на 2021 год, ещё не принят.

При этом размер прожиточного минимума во многих областях уже установили на региональном уровне. Где-то он увеличен, а где-то остался прежним.
50 лет – рамок нет
9 историй о героях, изменивших свою жизнь

— К примеру, в Москве прожиточный минимум с 12 578 рублей повысился до 13 496, в Московской области — с 9908 до 10 107, в Крыму — с 8912 до 9060, в Оренбургской области — с 8252 до 8561, в Челябинской области — с 8691 до 9282, в Хабаровском крае — с 11 799 до 12 653. В Севастополе остался на прежнем уровне — 9597 рублей, в Республике Мордовия тоже — 8522 рубля. Таким образом, люди, которые получают пенсии в минимальных размерах, в каких-то регионах в 2021 году получат прибавки, а в каких-то нет. Правда, есть ещё вариант, что их пенсия станет немного больше с учётом федеральной индексации, — пояснила Оксана Красовская.

Есть ряд новшеств и для представителей отдельных профессий. Так, в ПФР обращают внимание, что для медицинских работников есть особые условия выхода на пенсию. Но в период пандемии устанавливается особый порядок. Для медицинских работников, которые с 1 января по 30 сентября работали с больными коронавирусом, один день стажа будет считаться за два. Это будет учитываться в том числе и при получении права на досрочную страховую пенсию.

К тому же с 1 ноября во многих регионах повысились доплаты к пенсиям лётчикам и шахтёрам. Размер прибавки разный — обычно порядка тысячи рублей, но может сильно колебаться в обе стороны. Суммы зависят от продолжительности «льготного» стажа работы и размера среднемесячной зарплаты. Также учитывается отношение суммы страховых взносов к количеству получателей доплаты в регионе. Соответственно, размер доплаты индивидуален. В разных регионах у лётчиков он может составлять порядка 5−8 тыс. рублей в месяц, у шахтёров — 2−4 тыс.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кошмар продолжается. ЦСКА на выезде проиграл "Фейеноорду" в Лиге Европы
Деменция прогрессирует. В доме престарелых умирает один из самых легендарн
ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии
Звезда НБА умер в тюрьме
Телеканалы и издания США прервали выступление Трампа
Эксперты спрогнозировали изменение цен на продукты
Второй день после выборов закончился в Нью-Йорке беспорядками
Пять детей и двое взрослых погибли при пожаре под Смоленском
Hi-Tech
Китайцы готовят уникальный смартфон из блоков (фото) Каким вы представляете себе смартфон будущего?
Кино
Гагарина впервые получила большую роль в сериале: фото со съемок Певица присоединилась к актерскому составу драмы «Бывшие»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Наши женщины, в которых влюбились звезды Голливуда
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
4 актера из "Бедной Насти", которые ушли из жизни
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь