В пандемию число желающих перейти на фриланс россиян сократилось

На работу без оформления в штат сейчас с большой вероятностью готовы перейти 65% жителей России, хотя год назад таких было 72%, выяснили в результате опроса сервис «Работа.ру» и НПФ Сбербанка. С результатами исследования ознакомился РБК.
Примерно каждый пятый (21%) респондент оценил свой переход на фриланс как «очень вероятный», а почти половина (44%) — как «вполне вероятный». 11% опрошенных, категорически не хотят покидать работу в штате, еще 24% считают смену формы занятости маловероятной.
В ходе опроса 19% участников заявили, что от перехода на работу вне штата их удерживает отсутствие пенсионных отчислений и невозможность получать государственные выплаты в старости.
Более половины (54%) заявили, что работа вне штата связана с финансовой нестабильностью. Сейчас 21% россиян имеют работу или подработку, не связанные с оформлением в штат. В ноябре 2019 года таких было 33%.
О стабильном доходе от работы на фрилансе заявили 17% респондетов, остальные 83% ответили, что не могут прогнозировать величину своего месячного дохода.
Половине опрошенных (50%) фриланс приносит доход до 15 000 руб. в месяц, почти трети (28%) — от 15 000 до 30 000 руб. 13% респондентов зарабатывают от 30 000 до 50 000 руб. в месяц и лишь 9% — более 50 000 руб.
Опрос прошел в ноябре 2020 года, в нем участвовали 5200 экономически активных граждан России старше 18 лет.
В прошлом году, комментируя результаты опроса, когда 72% респондентов заявили, что рассматривают возможность перехода на фриланс, директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий назвал такие настроения вполне соответствующими общемировой тенденции.
«В современной экономике формы занятости становятся все более гибкими. По прогнозам, через 10−20 лет до 60% трудоспособного населения в мире будут работать на фрилансе», — отметил тогда Зарецкий.
Замглавы «Работа.ру» Александра Ветеркова тогда отметила, что расширению возможностей удаленной работы, в том числе на фрилансе, способствуют цифровизация бизнес-процессов, а также увеличение доступности интернета в российской глубинке.
Ранее SberIndex отчитался, что за последнюю неделю октября потребительские расходы россиян сократились по сравнению с аналогичной неделей прошлого года на 10,8%. Такой спад стал худшим результатом с конца мая.
Неделей ранее сокращение расходов в годовом исчислении составляло лишь 0,9%, а среднее за последние четыре недели — 4,84%.
В категории «Услуги» расходы россиян за последнюю неделю октября сократились год к году почти на треть (-32%), что стало сильнейшим обвалом с начала июня, а в категории «Непродовольственные товары» — на 5%. При этом расходы на продукты оказались выше прошлогодних (+3,1%), а расходы на лекарства и медицинские товары выросли рекордными с марта темпами — сразу на 34,3%.
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