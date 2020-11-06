07:01 (мск), источник: Lenta.Ru
В Роспотребнадзоре раскрыли подробности о мутации коронавируса
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,
По словам специалиста, COVID-19 мутирует, однако утяжеления инфекции не отмечается. Сейчас мутация затрагивает не более одного процента генома вируса, поэтому имеющиеся на данный момент
Он указал, что на сегодняшний день примерно две трети заразившихся переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме, число тяжелых пациентов не растет, а бессимптомных и легких пациентов примерно такое же количество, как было весной.
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что через несколько лет коронавирус перестанет представлять опасность для человечества. По его словам, «пройдет от года до трех лет, и вирус станет мирным». Российский ученый пояснил, что вирусу не выгодна гибель своего носителя, и обычно размножаются те штаммы, которые не вызывают смерть. Так что заразность вируса может повышаться, а его патогенные свойства, вероятно, пойдут на спад.