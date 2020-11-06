Россияне рассказали о «карьерных страшилках» для своих детей

Уборщики, кассиры и полицейские — с такими профессиями не связывают будущее своих детей россияне, принявшие участие в опросе сервиса по поиску работы Superjob (результаты исследования есть у РБК). Кроме того, выяснилось, что матери и отцы по-разному смотрят на будущее своих детей.
Топ-3 самых неприемлемых профессий, согласно этому опросу, выглядит так: дворники, продавцы/кассиры и уборщики.
Superjob отмечает, что родители все еще используют давнюю «карьерную страшилку»: «Вот будешь плохо учиться — станешь дворником». Против такого будущего для своих детей выступили 10% опрошенных, причем этот ответ чаще звучал от матерей (12%), а не от отцов (9%).
Работа продавца или кассира неприемлема для 7% опрошенных. Гендерный разрыв здесь заметнее: такой участи для своих чад не желают 9% женщин и 4% мужчин.
Уборщиками не хотят видеть своих детей 6% опрошенных. И снова разница между отцами и матерями значительная: в качестве нежелательной такую профессию указали 9% женщин и 3% мужчин. 5% россиян не хотели бы, чтобы их дети стали полицейскими (7% матерей и 3% отцов).
Четвертую строчку антирейтинга разделили несколько профессий, которые набрали по 4%: грузчики, водители, учителя/воспитатели, а также чиновники. Против последней участи высказались только 1% отцов, но 6% женщин.
Профессия врача тоже не привлекает россиян:
Зарплата маленькая, а люди неблагодарные.
Такой пункт в антирейтинге отметили 3%. Столько же набрали профессии военного и разнорабочего.
Среди других вариантов неугодных профессий опрошенные указали блогеров, журналистов, официантов, барменов, курьеров, космонавтов, шахтеров, строителей, юристов.
При этом 8% родителей уверены, что плохих профессий не существует. Они готовы принять и поддержать любой выбор их ребенка.
Superjob опросил 1,6 тыс. родителей из 360 населенных пунктов по всей России. Исследование проходило с 16 октября по 3 ноября.
В июле Минэкономразвития сообщило, что во время пандемии резко вырос спрос на низкоквалифицированных специалистов. Самой востребованной в апреле—мае стала профессия врача, второе место заняла работа грузчика, третье — программисты. В топ-10 тогда также вошли разработчики программного обеспечения, водители, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы, администраторы и директора по продуктам.
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