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09:59 (мск), источник: ТАСС

ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии

ЖЕНЕВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что человечеству нужно заняться подготовкой к новой пандемии. Она рассматривает эту тему как одну из ключевых для обсуждения на возобновляющей свою работу в понедельник в формате телеконференции 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (9—14 ноября).

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Источник: Reuters

Как отмечает ВОЗ в заявлении, распространенном в Женеве в преддверии форума, мировому сообществу необходимо «готовиться к новой пандемии уже сейчас».

«Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2», — отметили в организации.

На 73-й ассамблее, первая часть которой проходила в Женеве 18−19 мая, планируется принять резолюцию «об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении». В проекте документа, насчитывающем в англоязычной версии семь страниц, к странам обращен призыв «отдать приоритет на высшем политическом уровне» улучшению подготовки к чрезвычайным ситуациям.

Говорится также о необходимости обеспечить «надлежащее вознаграждение» для профессионалов здравоохранения, о том, что важно вести подготовку медперсонала и «повышать роль работников здравоохранения на местах».

Как считают в ВОЗ, следует «обеспечить, чтобы все страны были лучше оснащены для выявления и реагирования на COVID-19 и другие опасные инфекционные заболевания». ВОЗ исходит из того, что мировому сообществу по силам победить COVID-19 силой науки и солидарности.
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Хотя пандемия коронавируса — это глобальный кризис, «многие государства и города успешно предотвратили и взяли под контроль передачу инфекции, применяя всеобъемлющий и основанный на фактах подход», говорится в заявлении. ВОЗ напомнила в этой связи о том, что мир объединился вокруг «плана по ускорению разработки вакцин, диагностических и терапевтических средств».

По мнению ВОЗ, ассамблея призвана подтвердить, что мировое сообщество не отступит от решения ключевых задач в сфере здравоохранения, включая иммунизацию, улучшение здоровья пожилых людей, борьбу с туберкулезом и гриппом. На форуме будет обсуждаться 10-летний план борьбы с «забытыми» тропическими болезнями, а также проблема менингита, эпилепсии и других неврологических расстройств, вопросы питания детей и матерей.

Итоги дискуссий в мае

Проходившая в мае в режиме телеконференции из-за пандемии коронавируса первая часть Всемирной ассамблеи здравоохранения была посвящена борьбе с COVID-19. Двух дней форума было недостаточно для обсуждения других актуальных вопросов. Ассамблея приостановила работу, приняв решение продолжить ее позже в 2020 году.

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В резолюции, принятой на сессии 19 мая, члены ВОЗ заявили, что население планеты должно иметь «всеобщий, равноправный и своевременный доступ» к качественным и доступным по цене средствам от коронавируса.

В документе говорится, что ассамблея «признает ключевую руководящую роль ВОЗ и фундаментальную роль системы Организации Объединенных Наций в деле активизации и координации всеобъемлющих глобальных мер реагирования на пандемию COVID-19». Ассамблея поручила генеральному директору ВОЗ «в кратчайшие возможные сроки» начать «процесс беспристрастной, независимой и комплексной оценки» действий ВОЗ в связи с пандемией.

Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ. Сессии проводятся ежегодно, обычно — в мае, в них принимают участие делегаты всех 194 стран — членов ВОЗ. Основная функция ассамблеи — определение глобальных политических направлений работы организации. Ассамблея назначает генерального директора ВОЗ. С 2017 года этот пост занимает Тедрос Аданом Гебрейесус — бывший глава Минздрава Эфиопии.

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