Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 6 ноябряЗажжение первого в СССР Вечного огня, открытие восстановленной Триумфальной арки в Москве и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
24Скончался легендарный сэр Шон Коннери
1010 самых грязных рек России
11:56 (мск), источник: ТАСС

Эксперт считает, что Россия скоро достигнет плато по коронавирусу

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия выйдет на плато по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией в ближайшее время, оно сохранится до весны следующего года. Такое мнение выразил в пятницу вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн в интервью телеканалу РБК.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что мы <…> [достигнем] плато в ближайшее уже время, и так, на этом плато, с небольшими колебаниями, будем жить до весны», — сказал он.

Альштейн также отметил, что летальность от коронавирусной инфекции в России снизилась в 3−4 раза относительно аналогичного параметра, регистрируемого весной этого года.

«То, что мы имели весной, сильно отличается от того, что мы имеем сейчас, летальность [от коронавирусной инфекции] упала, по меньшей мере в три — четыре раза», — сказал он.

Читайте также
Проценко назвал возможный срок начала третьей волны коронавируса

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что стабилизация ситуации с коронавирусом в России начнется, когда суточные показатели прироста новых заболевших в течение восьми дней будут стабильны, а индекс распространения вируса не будет превышать единицы.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 48 млн человек, свыше 1,2 млн умерли.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 712 858 случаев заражения, выздоровели 1 279 169 человек, умерли 29 509. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Понимала, что он хочет жить, пытается помочь нам его найти, но у нас ничего не получается"
Режиссер призывает не верить тому, что говорит нам телевизор, и думать своей головой
Байден перехватил у Трампа лидерство по голосам в ключевом штате
В России выявили рекордное число случаев COVID-19
В России изменится размер пенсий
Нарышкин рассказал, откуда мог появиться коронавирус
Звезда НБА умер в тюрьме
Размер маткапитала будет увеличен с 2021 года
Gnezdo.ru
Не стало легендарного актера СССР. Вечная память
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Красавице Анжелике 80. Как она изменилась сегодня
Авто
Тест-драйв нового Kia Mohave — хорош ли флагман? Рамный внедорожник Kia серьёзно обновился, а мы выяснили, стоит ли он своих денег
Кино
Асмус показала себя в свадебном платье на съемках Актриса играет главную роль в комедии «Булки»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Екатерина Климова опубликовала трогательное фото сыновей Актриса уехала с детьми на каникулы
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь