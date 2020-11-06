Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новая эра коммерческого освоения космоса Пандемия взбудоражила все сектора мировой экономики. Космическая промышленность не осталась в стороне
Фоторепортажи
24Скончался легендарный сэр Шон Коннери
1010 самых грязных рек России
11:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Канадец нашел послания из прошлого в коробке с запчастями

Он намерен найти потомков человека, который их написал.

Иногда привет из прошлого можно получить самым неожиданным образом, например, из коробки с запчастями. Именно так произошло с жителем Канады Арни Ллойдом из Элмсдейла.

Около трех лет назад Ллойд купил пикап Ford F1 1948 года выпуска и сразу несколько ящиков запчастей к нему у того же продавца. Недавно запчасти ему наконец понадобились, сообщает UPI. Мужчина начал просматривать содержимое ящиков и обнаружил на дне одного из них целый архив времен Второй мировой войны.

В связке лежали письма, написанные молодым канадским солдатом Арнольдом Вайснером, который служил в Нидерландах в 1944 году. Там были любовные послания, сообщение другу, старые квитанции о заработной плате и даже водительские права довоенного образца.

Что произошло с самим Вайснером, не известно. И, судя по всему, выяснить это так просто не удастся. Военные архивы Канады не обнародованы полностью, потому что еще живы некоторые упомянутые в них ветераны. Но Ллойд не собирается сдаваться. Он намерен во что бы то ни было найти родственников солдата, передать им архив и выяснить, что случилось с Арнольдом Вайснером.

Анна Лысенко

Байден перехватил у Трампа лидерство по голосам в ключевом штате
В России выявили рекордное число случаев COVID-19
В России изменится размер пенсий
Вирусолог спрогнозировал плато по COVID-19 в России
Нарышкин рассказал, откуда мог появиться коронавирус
Звезда НБА умер в тюрьме
Размер маткапитала будет увеличен с 2021 года
Здоровье
Прием статинов помогает выжить при COVID-19 Если вы уже принимаете препараты, снижающие уровень холестерина в крови, ни в коем случае не прекращайте это делать сейчас, предупреждают ученые.
Новости партнеров
В ПФР рассказали, как пенсионерам получить прибавку в 10 000 рублей
Отсидевший Новиков рассказал, почему Ефремову не дадут жизни в колонии
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Экономисты призвали россиян готовиться к тому, что они потеряют все деньги
Дети
Екатерина Климова опубликовала трогательное фото сыновей Актриса уехала с детьми на каникулы
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь