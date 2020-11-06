Канадец нашел послания из прошлого в коробке с запчастями

Иногда привет из прошлого можно получить самым неожиданным образом, например, из коробки с запчастями. Именно так произошло с жителем Канады Арни Ллойдом из Элмсдейла.
Около трех лет назад Ллойд купил пикап Ford F1 1948 года выпуска и сразу несколько ящиков запчастей к нему у того же продавца. Недавно запчасти ему наконец понадобились, сообщает UPI. Мужчина начал просматривать содержимое ящиков и обнаружил на дне одного из них целый архив времен Второй мировой войны.
В связке лежали письма, написанные молодым канадским солдатом Арнольдом Вайснером, который служил в Нидерландах в 1944 году. Там были любовные послания, сообщение другу, старые квитанции о заработной плате и даже водительские права довоенного образца.
Что произошло с самим Вайснером, не известно. И, судя по всему, выяснить это так просто не удастся. Военные архивы Канады не обнародованы полностью, потому что еще живы некоторые упомянутые в них ветераны. Но Ллойд не собирается сдаваться. Он намерен во что бы то ни было найти родственников солдата, передать им архив и выяснить, что случилось с Арнольдом Вайснером.