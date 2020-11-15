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День в истории: 15 ноябряПохороны Брежнева, создание первого в мире микропроцессора и другие события в истории, произошедшие в этот день
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00:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 15 ноября

Похороны Брежнева, создание первого в мире микропроцессора и другие события в истории, произошедшие в этот день.

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фотографии
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фотографии
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фотографии

Началось регулярное движение троллейбусов в Москве

15 ноября 1933 года в 11 часов утра в Москве был пущен первый троллейбус, следовавший от Тверской заставы (Белорусский вокзал) до села Всехсвятское (район станции метро «Сокол»). Это была первая в Москве и во всем СССР троллейбусная линия. В январе 1934 года маршрут продлили по улице Горького (Тверской) до площади Революции, а в декабре 1934 года была введена в эксплуатацию вторая линия от центра города по Арбату до Дорогомиловской заставы. К концу года по двум маршрутам курсировали уже 36 троллейбусов.

В СССР вышла в эфир первая телепередача со звуковым сопровождением

15 ноября 1934 года можно считать одним из ключевых моментов в развитии телевидения в СССР. Именно в этот день зрители смогли увидеть первую телепередачу с полным звуковым сопровождением.

Она длилась 25 минут и представляла собой эстрадный концерт.

Сначала знаменитый артист Иван Михайлович Москвин прочитал рассказ Чехова «Злоумышленник», а затем выступили певица и балетная пара.

Источник: РИА "Новости"

Похороны Брежнева на Красной площади

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев скончался 10 ноября 1982 года на 76-м году жизни на государственной даче «Заречье-6». О его смерти официально сообщили на следующий день. Тогда же в стране был в объявлен траур и началась подготовка к похоронам, которые прошли 15 ноября на Красной площади при участии руководителей Советского Союза, военных гарнизонов и иностранных делегаций.

В этот день в школах были отменены занятия, а на всех предприятиях СССР на пять минут была остановлена работа.

Весь транспорт, а также заводы и фабрики дали трехминутный салют гудками. После того, как могила была засыпана землей, на Красной площади прошел парад войск московского гарнизона.

Создан первый в мире микропроцессор

15 ноября 1971 года фирма Intel выпустила свой первый коммерческий микропроцессор Intel 4004, ставший также первым микропроцессором в мире. Его разработка началась в 1969 году, когда японская компания Nippon Calculating Machine Corporation попросила Intel создать 12 чипов для калькулятора Busicom 141-PF. Эта задача была поручена инженерам Федерико Фаггину, Теду Хоффу и Стэнли Мазору. Именно они придумали инновацию, которая стала настоящей гордостью компании: 16-пиновый микропроцессор из единого куска кремния с 2300 транзисторами MOS, работающий с частотой 740 кГц.

Создание независимого Государства Палестина

15 ноября 1988 года на сессии Палестинского национального совета — высшего совещательного органа Организации освобождения Палестины (ООП) в Алжире было объявлено о создании Государства Палестина со столицей в Иерусалиме. При этом ООП не контролировала территории, на которые претендовала. В ходе затяжного военного конфликта с Израилем и международных дипломатических миссий Государство Палестина добилась частичного международного признания своих территорий — из 193 государств-членов ООН признали его 138 стран.

Источник: AP 2020

Теракт в Стамбуле

В современной истории 15 ноября запомнился и трагическими событиями. В этот день в 2003 году возле двух синагог в центре Стамбула прогремели взрывы — смертники подорвали заминированные автомобили. В результате погибли 25 человек и более 300 были ранены.

Через 5 дней, 20 ноября, в Стамбуле прогремели новые взрывы. Погибли 28 человек, 450 человек получили ранения. Ответственность за произошедшее взяли на себя международная террористическая организация «Аль-Каида» и турецкая радикальная исламистская группировка «Фронт исламских завоевателей Великого Востока». Они утверждали, что в синагогах «работали израильские агенты». За организацию теракта турецким судом было осуждено 48 человек.

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