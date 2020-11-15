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День в истории: 15 ноября
Похороны Брежнева, создание первого в мире микропроцессора и другие события в истории, произошедшие в этот день.
15 ноября 1933 года в 11 часов утра в Москве был пущен первый троллейбус, следовавший от Тверской заставы (Белорусский вокзал) до села Всехсвятское (район станции метро «Сокол»). Это была первая в Москве и во всем СССР троллейбусная линия. В январе 1934 года маршрут продлили по улице Горького (Тверской) до площади Революции, а в декабре 1934 года была введена в эксплуатацию вторая линия от центра города по Арбату до Дорогомиловской заставы. К концу года по двум маршрутам курсировали уже 36 троллейбусов.
15 ноября 1934 года можно считать одним из ключевых моментов в развитии телевидения в СССР. Именно в этот день зрители смогли увидеть первую телепередачу с полным звуковым сопровождением.
Сначала знаменитый артист Иван Михайлович Москвин прочитал рассказ Чехова «Злоумышленник», а затем выступили певица и балетная пара.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев скончался 10 ноября 1982 года на 76-м году жизни на государственной даче «Заречье-6». О его смерти официально сообщили на следующий день. Тогда же в стране был в объявлен траур и началась подготовка к похоронам, которые прошли 15 ноября на Красной площади при участии руководителей Советского Союза, военных гарнизонов и иностранных делегаций.
Весь транспорт, а также заводы и фабрики дали трехминутный салют гудками. После того, как могила была засыпана землей, на Красной площади прошел парад войск московского гарнизона.
15 ноября 1971 года фирма Intel выпустила свой первый коммерческий микропроцессор Intel 4004, ставший также первым микропроцессором в мире. Его разработка началась в 1969 году, когда японская компания Nippon Calculating Machine Corporation попросила Intel создать 12 чипов для калькулятора Busicom 141-PF. Эта задача была поручена инженерам Федерико Фаггину, Теду Хоффу и Стэнли Мазору. Именно они придумали инновацию, которая стала настоящей гордостью компании: 16-пиновый микропроцессор из единого куска кремния с 2300 транзисторами MOS, работающий с частотой 740 кГц.
15 ноября 1988 года на сессии Палестинского национального совета — высшего совещательного органа Организации освобождения Палестины (ООП) в Алжире было объявлено о создании Государства Палестина со столицей в Иерусалиме. При этом ООП не контролировала территории, на которые претендовала. В ходе затяжного военного конфликта с Израилем и международных дипломатических миссий Государство Палестина добилась частичного международного признания своих территорий — из 193
В современной истории 15 ноября запомнился и трагическими событиями. В этот день в 2003 году возле двух синагог в центре Стамбула прогремели взрывы — смертники подорвали заминированные автомобили. В результате погибли 25 человек и более 300 были ранены.
Через 5 дней, 20 ноября, в Стамбуле прогремели новые взрывы. Погибли 28 человек, 450 человек получили ранения. Ответственность за произошедшее взяли на себя международная террористическая организация «Аль-Каида» и турецкая радикальная исламистская группировка «Фронт исламских завоевателей Великого Востока». Они утверждали, что в синагогах «работали израильские агенты». За организацию теракта турецким судом было осуждено 48 человек.
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