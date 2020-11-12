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00:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 12 ноября

Синичкин день, первое фото Несси и другие события, которые произошли в этот день.

Всемирный день борьбы с пневмонией

12 ноября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. В этот день учреждения здравоохранения организуют профилактические мероприятия, проводят медицинские осмотры. Кроме того, множество волонтеров рассказывают людям о пневмонии и сопряженных с ней рисками, раздают информационные листовки и буклеты.

Пневмония распространена повсеместно, но больше всего от нее страдают дети в Южной Азии и в Африке. Впрочем, эту болезнь можно предупредить с помощью довольно простых мер, например иммунизации и хорошего питания. Поэтому особенно важно периодически напоминать миру о пневмонии и побуждать людей к действиям, способным остановить болезнь: к распространению информации, к взаимодействию с органами власти, к пожертвованиям на иммунизацию. Именно этим активно занимаются медики и добровольцы во Всемирный день борьбы с пневмонией.

Синичкин день

Несколько лет назад в России появился своеобразный экологический праздник — Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц России и отмечается 12 ноября.

В этот день жители разных населенных пунктов страны готовятся к встрече «зимних гостей» — птиц, остающихся на зимовку в российских регионах: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди заготавливают для них подкормку, в том числе и «синичкины лакомства»: несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, — делают и развешивают кормушки.

Первая фотография Несси

12 ноября 1933 года появилась первая фотография, якобы доказывающая существование Лохнесского чудовища.

В этот день житель шотландского города Фойерс Хью Грей гулял с собакой и камерой. Взобравшись на холм, он сделал снимок озера, а при проявке увидел на бумаге размытый силуэт. Позже Грей стал утверждать, что наблюдал зверя своими глазами.

После публикации снимка Грея в Daily Sketch таблоиды ухватились за сюжет. Уже через год Daily Mail напечатает знаменитый «снимок хирурга» Роберта Уилсона. Фото облетит мир и сделает «Несси» знаменитой. Много позже выяснится, что роль динозавра на нем исполнила игрушечная подлодка с «шеей» из шпаклевки.

Уничтожение «Тирпица»

12 ноября 1944 года ВВС Великобритании потопили флагман кригсмарине — линкор «Тирпиц». Линкор в боевых действиях практически не участвовал, однако своим присутствием в Норвегии угрожал арктическим конвоям в СССР и сковывал значительные силы британского флота.

Британцам периодически удавалось выводить корабль из строя, но их усилия увенчались полным успехом лишь в ноябре 1944 года после атаки с воздуха сверхтяжёлыми бомбами.

Уничтожение «Тирпица» устранило последнюю серьёзную надводную угрозу для коммуникаций союзников в Северной Атлантике и Северном Ледовитом океане.

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Грейс Келли

12 ноября 1929 года родилась Грейс Келли — американская актриса, княгиня Монако, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус». Принцесса-актриса снялась в десятке фильмов — среди них «Ровно в полдень», «Могамбо», «Деревенская девушка» (за последний актриса получила «Оскар») и три фильма Альфреда Хичкока. Как раз на съемках третьего фильма она и познакомилась с принцем Монако Ренье, после чего оставила кинематограф и посвятила себя семье.

Грейс Келли до сих пор остается для многих эталоном вкуса, а образы из фильмов — актуальными по сей день. Специально для нее выпускали украшения ведущие ювелирные дома, а журналисты называли актрису воплощением элегантности и законодательницей модных трендов.

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