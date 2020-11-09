00:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 9 ноября
Начало разрушения Берлинской стены, «Хрустальная ночь», запуск европейского зонда «Венера-экспресс» и другие события этого дня в истории.
9 ноября во всем мире — Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Он был установлен по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей более 500 организаций из 49 стран.
В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальной ночи» или «Ночи разбитых витрин». Тогда нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог были сожжены, а тысячи витрин магазинов, принадлежавших евреям, разбиты — отсюда такое название погрома.
Эти события в 1938 году положили начало Холокосту — массовому насилию в отношении еврейского народа, унесшего жизни около 6 миллионов человек.
9 ноября 1989 года, после падения коммунистического режима в ГДР, началось разрушение стены берлинцами. Вскоре большая ее часть была разобрана на сувениры.
Сейчас существует Музей Берлинской стены, где рассказывается, на какие хитрости шли люди, чтобы преодолеть эту стену. Например, одна супружеская пара буквально катапультировала своего ребенка через нее.
В ноябре 2004 года в столице Германии состоялась торжественная церемония открытия памятника Берлинской стене. Он представляет собой восстановленный участок стены длиной 200 метров на месте
9 ноября 2005 года со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур был запущен космический аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) «Венера-экспресс».
Он был предназначен для изучения Венеры, динамики ее атмосферы, взаимодействия с солнечным ветром. Зонд достиг Венеры 11 апреля 2006 года и должен был сгореть в ее атмосфере в первой половине 2015 года. Это случилось в 2015 году, но точная дата неизвестна.
9 ноября 2013 года на
Станция «Лермонтовский проспект» — односводчатая станция мелкого заложения, оформленная в
Архитектурные проекты обеих станций были подготовлены архитекторами Л. Л. Борзенковым (руководитель авторского коллектива), М. В. Воловичем, С. Ф. Костиковым, Т. А. Нагиевой, Н. Н. Солдатовой, В. К. Уваровым.
Советский и российский композитор, пианистка, народная артистка СССР Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом.
Больше всего она известна как
Кстати, тексты к большинству песен написал ее муж Николай Добронравов.