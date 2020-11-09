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00:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 9 ноября

Начало разрушения Берлинской стены, «Хрустальная ночь», запуск европейского зонда «Венера-экспресс» и другие события этого дня в истории.

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

9 ноября во всем мире — Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Он был установлен по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей более 500 организаций из 49 стран.

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальной ночи» или «Ночи разбитых витрин». Тогда нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог были сожжены, а тысячи витрин магазинов, принадлежавших евреям, разбиты — отсюда такое название погрома.

Эти события в 1938 году положили начало Холокосту — массовому насилию в отношении еврейского народа, унесшего жизни около 6 миллионов человек.

Началось разрушение Берлинской стены

9 ноября 1989 года, после падения коммунистического режима в ГДР, началось разрушение стены берлинцами. Вскоре большая ее часть была разобрана на сувениры.

Сейчас существует Музей Берлинской стены, где рассказывается, на какие хитрости шли люди, чтобы преодолеть эту стену. Например, одна супружеская пара буквально катапультировала своего ребенка через нее.

В ноябре 2004 года в столице Германии состоялась торжественная церемония открытия памятника Берлинской стене. Он представляет собой восстановленный участок стены длиной 200 метров на месте контрольно-пропускного пункта «Чарли», главного перехода между западной и восточной частями Берлина. Рядом поставлены 1065 крестов в память о людях, убитых в 1961—1989 годах (во время существования стены) при попытке бежать из Восточной Германии в Западную.

Источник: ESA

Европейский зонд «Венера-экспресс» стартовал к Венере

9 ноября 2005 года со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур был запущен космический аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) «Венера-экспресс».

Он был предназначен для изучения Венеры, динамики ее атмосферы, взаимодействия с солнечным ветром. Зонд достиг Венеры 11 апреля 2006 года и должен был сгореть в ее атмосфере в первой половине 2015 года. Это случилось в 2015 году, но точная дата неизвестна.

В Москве открылись станции метро «Лермонтовский проспект» и «Жулебино»

9 ноября 2013 года на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена открылись станции метро «Лермонтовский проспект» и «Жулебино» (189-я и 190-я станции московского метро).

Станция «Лермонтовский проспект» — односводчатая станция мелкого заложения, оформленная в желто-зеленых тонах. А станция «Жулебино» — колонная двухпролетная станция мелкого заложения. Цветовое решение одного из вестибюлей выдержано в зеленых тонах, другого — в оранжевых.

Архитектурные проекты обеих станций были подготовлены архитекторами Л. Л. Борзенковым (руководитель авторского коллектива), М. В. Воловичем, С. Ф. Костиковым, Т. А. Нагиевой, Н. Н. Солдатовой, В. К. Уваровым.

Источник: РИА "Новости"

День рождения Александры Пахмутовой

Советский и российский композитор, пианистка, народная артистка СССР Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом.

Больше всего она известна как композитор-песенник, написавшая около 500 песен. Ей принадлежат многие хиты: «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Беловежская пуща», «До свиданья, Москва!», «Нежность», «Орлята учатся летать», «И вновь продолжается бой», «Как молоды мы были», «Команда молодости нашей» и многие другие. Ее песни исполняли и продолжают исполнять многие известные артисты отечественной эстрады.

Кстати, тексты к большинству песен написал ее муж Николай Добронравов.

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