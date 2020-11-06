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14:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили, что утконосы умеют светиться

Необычные животные оказались еще более необычными.

Источник: Mammalia, eISSN 1864-1547, ISSN 0025-1461

Флуоресцирующими растениями или грибами никого не удивишь, но у млекопитающих способность светиться обнаруживают редко. Не так давно это свойство обнаружили у белок-летяг, а теперь их компанию пополнили утконосы.

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Эти обитающие в Австралии животные являются выжившими представителями одной из самых ранних ветвей млекопитающих. Считают, что предки утконоса попали в Австралию из Южной Америки, когда эти континенты еще входили в суперконтинент Гондвана. Утконос по ряду признаков напоминает рептилий. Вдобавок к этому в списке его «странностей» оказалась флуоресцирующая под ультрафиолетом шерсть. Она поглощает свет от внешнего источника, а затем излучает его.

Открытие принадлежит биологам из колледжа Нортленда в США. Они исследовали чучела утконосов в музее и заметили, что коричневая шерсть светится зеленым, если направить на нее ультрафиолетовую лампу.

Примечательно, что музейным чучелам больше ста лет, но это свойство их шерсть не потеряла.

Ученые предположили, что яркое свечение может служить животным защитой от хищников. А вот у белок-летяг, которые светятся розовым, цвет может служить еще и средством коммуникации.

Белка-летяга

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