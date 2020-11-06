14:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обнаружили, что утконосы умеют светиться
Необычные животные оказались еще более необычными.
Флуоресцирующими растениями или грибами никого не удивишь, но у млекопитающих способность светиться обнаруживают редко. Не так давно это свойство обнаружили у белок-летяг, а теперь их компанию пополнили утконосы.
Эти обитающие в Австралии животные являются выжившими представителями одной из самых ранних ветвей млекопитающих. Считают, что предки утконоса попали в Австралию из Южной Америки, когда эти континенты еще входили в суперконтинент Гондвана. Утконос по ряду признаков напоминает рептилий. Вдобавок к этому в списке его «странностей» оказалась флуоресцирующая под ультрафиолетом шерсть. Она поглощает свет от внешнего источника, а затем излучает его.
Открытие принадлежит биологам из колледжа Нортленда в США. Они исследовали чучела утконосов в музее и заметили, что коричневая шерсть светится зеленым, если направить на нее ультрафиолетовую лампу.
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Анна Лысенко