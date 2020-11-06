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15:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Капсулу времени с российского ледокола перепутали с бомбой

Она проплыла больше 4 тысяч километров и попала в Ирландию.

Пара серфингистов на северо-западе Ирландии обнаружила на берегу странный цилиндр с надписью на непонятном языке. Как оказалось, это «арктическое» послание от русских, которое всплыло раньше срока.

«Сперва, увидев эту штуку, я принял ее за стальную трубу корабля, — рассказал Конор Макклори в комментарии местному ирландскому изданию Donegal Daily. — Затем я поднял ее и увидел гравировку. Тогда я подумал, что это бомба».

Заметив дату, подруга Конора Софи Каррэн и вовсе предположила, что это чей-то прах. Капсулу побоялись открывать.

Ирландцы предположили, что надпись сделана на русском. Серфингисты связались с другом, у которого есть русский знакомый. Вскоре загадка была решена.

Как оказалось, странный цилиндр был капсулой времени от экипажа и пассажиров российского атомного ледокола «50 лет Победы». В 2018 году они поместили в него свои послания, фотографии, карту, пробки от вина, подставки под чашки и даже меню с корабля. Капсулу закрыли и поместили в ледник во время путешествия к Северному полюсу, высадившись на него на вертолете.

Серфингистам удалось связаться с автором одного из писем. Светлана из Санкт-Петербурга была очень удивлена: предполагалось, что капсулу найдут не ранее чем через 30−40 лет. Это означает, что лед уже растаял, а капсула за два года преодолела больше 4 тысяч километров.

Атомный ледокол «50 лет Победы»

Анна Лысенко

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