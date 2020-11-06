15:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Капсулу времени с российского ледокола перепутали с бомбой
Она проплыла больше 4 тысяч километров и попала в Ирландию.
Пара серфингистов на
«Сперва, увидев эту штуку, я принял ее за стальную трубу корабля, — рассказал Конор Макклори в комментарии местному ирландскому изданию Donegal Daily. — Затем я поднял ее и увидел гравировку. Тогда я подумал, что это бомба».
Заметив дату, подруга Конора Софи Каррэн и вовсе предположила, что это
Ирландцы предположили, что надпись сделана на русском. Серфингисты связались с другом, у которого есть русский знакомый. Вскоре загадка была решена.
Как оказалось, странный цилиндр был капсулой времени от экипажа и пассажиров российского атомного ледокола «50 лет Победы». В 2018 году они поместили в него свои послания, фотографии, карту, пробки от вина, подставки под чашки и даже меню с корабля. Капсулу закрыли и поместили в ледник во время путешествия к Северному полюсу, высадившись на него на вертолете.
Серфингистам удалось связаться с автором одного из писем. Светлана из
Анна Лысенко