Британские молодожены сменили фамилию на Белое Рождество

20-летние молодожены из Великобритании со вступлением в брак решили оба изменить фамилию и стали мистером и миссис Уайт-Кристмас, то есть Белое Рождество.
Киран и Тилли провели скромную церемонию в Бате. Из-за коронавируса на свадьбе присутствовали всего несколько человек.
Парень и девушка вместе учились в школе и были влюблены в друг друга с 12 лет, сообщает Metro. А идею с фамилией им подал друг. В соцсетях под фотографией со школьного выпускного, на которой запечатлели сладкую парочку, он написал хэштег #WhiteChristmas.
Дело в том, что фамилия Кирана — Уайт, а Тилли — Кристмас, так что их новая общая двойная фамилия — не выдумка, а забавный каламбур. По словам невесты, они оба очень любят этот зимний праздник.
Белое, то есть снежное, Рождество в Англии бывает редко. Такой праздник называют «сказочным», «настоящим Рождеством». О белом Рождестве поют песни и снято немало фильмов.