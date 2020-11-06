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19:02 (мск), источник: Интерфакс

Эксперт допустил, что рост COVID-заболеваемости в РФ продлится еще неделю

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — Рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится еще неделю, о пике говорить рано, заявил замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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Источник: Reuters

«Мы предполагаем, что рост может продолжиться еще как минимум неделю», — сказал Горелов «Интерфаксу» в пятницу.

«О пике говорить еще преждевременно. Мы все еще находимся в фазе роста, к счастью, не экспоненциальной. И еще какое-то время рост будет продолжаться, в основном, за счет регионов», — отметил он.

По словам Горелова, «рост заболеваемости в разных регионах начался в разное время, поэтому и его пик придется на разный период, сроки роста в отдельных регионах могут колебаться в пределах 2−3 недель».

«Делать более детальные и долгосрочные прогнозы невозможно, так как на развитие эпидемиологического процесса влияет целый комплекс факторов. Это и соблюдение рекомендаций по профилактике (коронавируса — ИФ), и погодные условия, которые влияют на снижение сопротивляемости организма к инфекциям, и сезонный рост заболеваемости другими респираторными инфекциями», — сказал ученый.

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Горелов также заявил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в РФ находится под контролем, введения новых ограничительных пока не требуется. По его словам, сейчас «очень важно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора».

Эксперт отметил, что «если мы все консолидируемся, если каждый будет думать и о себе, и об окружающих, проявлять социальную ответственность, проблема будет решена без жестких карантинных мероприятий». Он добавил, что на снижение роста заболеваемости также должно повлиять появление вакцины от коронавируса.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, за минувшие сутки в РФ число новых выявлений коронавируса составило 20 582 случая, что является абсолютным рекордом за весь период распространения этой инфекции в стране.

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