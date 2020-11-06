20:33 (мск), источник: РБК
Число умерших с COVID-19 в России превысило 55 тысяч человек
Общее число умерших с COVID-19 в России в
Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в сентябре составило 9 798 человек, следует из данных Росстата, собирающего первичные медицинские свидетельства о смерти из единого госреестра ЗАГС.
Всего за апрель—сентябрь число умерших с COVID-19 (с учетом всех четырех категорий) составило 55 671 человек (из них 2 825 скончались в апреле, 12 669 — в мае, 12 335 — в июне, 10 371 — в июле, 7 673 — в августе и 9 798 —в сентябре).
Доля умерших в апреле—сентябре достигла 4,7% от количества подтвержденных случаев заболевания — 1 185 231 человек по состоянию на 30 сентября, по данным оперативного штаба правительства (.pdf). Если оценивать уровень летальности только по числу россиян, для которых COVID-19 cтал основной причиной смерти (31 969 умерших с апреля по сентябрь), то летальность составила 2,7%.
В соответствии с данными Университета Джонса Хопкинса, средняя летальность от COVID-19 в мире составляет порядка 2,5% (методика учета заболевших и умерших в разных странах сильно различается).
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с пандемией COVID-19 на конец сентября, от коронавируса умерли 20 891 человек (учитываются только летальные случаи, когда коронавирус был идентифицирован в полном объеме и стал основной причиной смерти; первая категория по Росстату), по данным Росстата, COVID-19 был идентифицирован и стал основной причиной смерти для 25 929 человек.