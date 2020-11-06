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20:33 (мск), источник: РБК

Число умерших с COVID-19 в России превысило 55 тысяч человек

Общее число умерших с COVID-19 в России в апреле-сентябре достигло 55 671 человек, сообщил Росстат. Летальность вируса — 2,7% от случаев, где он был основной причиной смерти.

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Источник: AP 2020

Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в сентябре составило 9 798 человек, следует из данных Росстата, собирающего первичные медицинские свидетельства о смерти из единого госреестра ЗАГС.

  • Основной причиной смерти COVID-19 стал для 4 329 человек, он идентифицирован в полном объеме, при жизни или посмертно сделан положительный тест на новую коронавирусную инфекцию;
  • У 870 умерших вирус не был идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила именно от COVID-19;
  • COVID-19 не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания для 1 401 человек.
  • У 3 198 человек COVID-19 не являлся основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений иного заболевания

Всего за апрель—сентябрь число умерших с COVID-19 (с учетом всех четырех категорий) составило 55 671 человек (из них 2 825 скончались в апреле, 12 669 — в мае, 12 335 — в июне, 10 371 — в июле, 7 673 — в августе и 9 798 —в сентябре).

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Доля умерших в апреле—сентябре достигла 4,7% от количества подтвержденных случаев заболевания — 1 185 231 человек по состоянию на 30 сентября, по данным оперативного штаба правительства (.pdf). Если оценивать уровень летальности только по числу россиян, для которых COVID-19 cтал основной причиной смерти (31 969 умерших с апреля по сентябрь), то летальность составила 2,7%.

В соответствии с данными Университета Джонса Хопкинса, средняя летальность от COVID-19 в мире составляет порядка 2,5% (методика учета заболевших и умерших в разных странах сильно различается).

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с пандемией COVID-19 на конец сентября, от коронавируса умерли 20 891 человек (учитываются только летальные случаи, когда коронавирус был идентифицирован в полном объеме и стал основной причиной смерти; первая категория по Росстату), по данным Росстата, COVID-19 был идентифицирован и стал основной причиной смерти для 25 929 человек.

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