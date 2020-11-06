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21:28 (мск), источник: РИА Новости

Россиянам рекомендовали провести новогодние праздники дома

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 1» рекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома из-за распространения коронавируса. Она уточнила, что, если появится возможность проводить время на свежем воздухе либо уехать на дачу, «это будет очень хорошо».

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Источник: РИА Новости

Главный санитарный врач также напомнила, что при поездках в другие страны есть вероятность попасть там на карантин.

Ситуацию с коронавирусом в России Попова назвала «достаточно напряженной», а в ряде регионов — «сложной», темпы заболеваемости пока растут.

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Она подчеркнула, что для улучшения обстановки все должны носить маски, держать в чистоте руки и поверхности вокруг себя, лишний раз не посещать общественные места.

По ее словам, 80 процентов людей заболевают COVID-19 из-за несоблюдения правил профилактики, чаще всего инфицируются в транспорте.

По утренним данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России зарегистрировали рекордные 20 582 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 378 человек, выздоровели 16 955.

Всего с начала эпидемии в России выявили 1,7 миллиона заразившихся, сейчас болеют 507 тысяч человек. Скончались 29,9 тысячи, поправились 1,3 миллиона.


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