21:28 (мск), источник: РИА Новости
Россиянам рекомендовали провести новогодние праздники дома
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 1» рекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома
Главный санитарный врач также напомнила, что при поездках в другие страны есть вероятность попасть там на карантин.
Ситуацию с коронавирусом в России Попова назвала «достаточно напряженной», а в ряде регионов — «сложной», темпы заболеваемости пока растут.
Она подчеркнула, что для улучшения обстановки все должны носить маски, держать в чистоте руки и поверхности вокруг себя, лишний раз не посещать общественные места.
По ее словам, 80 процентов людей заболевают COVID-19
По утренним данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России зарегистрировали рекордные 20 582 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 378 человек, выздоровели 16 955.
Всего с начала эпидемии в России выявили 1,7 миллиона заразившихся, сейчас болеют 507 тысяч человек. Скончались 29,9 тысячи, поправились 1,3 миллиона.