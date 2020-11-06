Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новая эра коммерческого освоения космоса Пандемия взбудоражила все сектора мировой экономики. Космическая промышленность не осталась в стороне
Фоторепортажи
24Скончался легендарный сэр Шон Коннери
16Названа самая смешная фотография дикой природы 2020 года
23:51 (мск), источник: Вести.Ru

Анна Попова рассказала, где чаще всего люди заражаются коронавирусом

Почти три тысячи москвичей ежедневно штрафуют за отсутствие масок и перчаток в магазинах и общественном транспорте. В Петербурге эти цифры меньше, но есть данные, что 87 процентов заразившихся там ковидом не носили маски в общественных местах. В Екатеринбурге составили первый протокол на нарушителя без маски в лифте. Будут ли вводиться дополнительные ограничения и что нас ждет с эпидситуацией? Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия 1» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

— Анна Юрьевна, здравствуйте! Как вы оцениваете динамику заболеваемости по стране? Пик еще впереди?

— На сегодня, конечно, ситуация достаточно напряженная, в ряде регионов сложная. Темп пока растущий. Для того, чтобы он стал иным, нужно всем соблюдать правила: носить маску, держать в чистоте руки и все поверхности вокруг себя, не выходить лишний раз в общественные места, не ходить ни на какие мероприятия.

Масочный режим усилили чуть больше недели назад. Пока мы все раскачались и пока нас заставили жесткими, к сожалению, но вынужденными мерами носить маски в транспорте, в общественных местах. Кто-то уже был инфицирован и он, конечно, сегодня заболевает.

— Какие места вы можете назвать самыми опасными?

— Самые опасные места там, где мы не можем находиться на социальной дистанции друг от друга. Чаще всего люди заражаются в транспорте. К сожалению, сегодня в статистике цифра пока не изменилась: 80 процентов всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период.

— Завершилась ли уже третья фаза испытания вакцины от центра «Вектор» и какие результаты она показывает?

Инфографика
Как правильно носить маску

— Третья фаза начнется, я надеюсь, через неделю. Все результаты, которые были до этого момента, конечно, очень хороши. Эта вакцина безопасна, это доказано, она ареактогенна, в ней нет никакого чужеродного белка, поэтому она, конечно же, не вызывает никаких реакций.

Те, кто участвовал в эксперименте, ни один из участников не чувствовал никаких особенностей — ни повышения температуры, ни болезненности, ни ухудшения самочувствия — абсолютно ничего. В этом и преимущество синтетической вакцины. Антитела вырабатываются, защитная реакция организма есть, иммунитет реагирует. Сыворотка каждого исследовалась на то, будет она противостоять вирусам или нет. Во всех случаях это были очень эффективные результаты.

— В России должны выйти в оборот минимум три разных вакцины. Как простому человеку, не специалисту, сделать между ними выбор?

Читайте также
Препарат от COVID-19 «Авифавир» будет бесплатным по ОМС

— У врача должен быть выбор для каждого пациента. Я уверена, что грамотный врач обязательно его сделает так, чтобы пациенту было и комфортно, и крайне полезно.

— Сейчас многие уже начали строить планы на новогодние праздники. Как вы рекомендуете их провести?

— Эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать. Если есть возможность уехать на дачу, за город, это будет очень хорошо. Надо понимать еще и тот риск, что пересекая границы родной страны можно попасть в карантин в другой стране. И этого, наверное, никому не хотелось бы в отпускное время. Сегодня у нас подъем острых респираторных инфекций, где-то через месяц-полтора мы ждем прихода гриппа, Очень важно не заразить друг друга в семье.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Врачи назвали самую полезную кашу
Роспотребнадзор предупредил о грядущем ухудшении ситуации с коронавирусом
Каким мы запомним Михаила Жванецкого
Вице-премьер пострадал в результате ДТП в Москве
Ефремова отправили к месту отбывания наказания
Путин прокомментировал победу уборщицы на выборах
Выборы в США: последние данные из решающих штатов
В Японии обнаружили плавающую под водой осу-годзиллу
В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом
Gnezdo.ru
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Красавице Анжелике 80. Как она изменилась сегодня
Главный признак, что смерть уже на пороге
Hi-Tech
Летающий бетон. Эти кадры удивят каждого Посмотрите сами!
Авто
Тест-драйв нового Kia Mohave — хорош ли флагман? Рамный внедорожник Kia серьёзно обновился, а мы выяснили, стоит ли он своих денег
Новости партнеров
Соседи Заворотнюк рассказали, как выглядит больная актриса
Фургала отпустят из СИЗО
Как выглядит 81-летняя Эдита Пьеха без сценического грима и парика
В ПФР рассказали, как пенсионерам получить прибавку в 10 000 рублей
Популярные темы на «Детях»
Косоглазие, которое не косоглазие. 329
Как реагировать? 275
Как она смотрит в глаза родным мужа,чувствуют что? 233
Разговор с приятельницей 165
Леди
Нино Нинидзе блеснула стройными ногами в мини Красотка!
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь