Анна Попова рассказала, где чаще всего люди заражаются коронавирусом

— Анна Юрьевна, здравствуйте! Как вы оцениваете динамику заболеваемости по стране? Пик еще впереди?
— На сегодня, конечно, ситуация достаточно напряженная, в ряде регионов сложная. Темп пока растущий. Для того, чтобы он стал иным, нужно всем соблюдать правила: носить маску, держать в чистоте руки и все поверхности вокруг себя, не выходить лишний раз в общественные места, не ходить ни на какие мероприятия.
Масочный режим усилили чуть больше недели назад. Пока мы все раскачались и пока нас заставили жесткими, к сожалению, но вынужденными мерами носить маски в транспорте, в общественных местах. Кто-то уже был инфицирован и он, конечно, сегодня заболевает.
— Какие места вы можете назвать самыми опасными?
— Самые опасные места там, где мы не можем находиться на социальной дистанции друг от друга. Чаще всего люди заражаются в транспорте. К сожалению, сегодня в статистике цифра пока не изменилась: 80 процентов всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период.
— Завершилась ли уже третья фаза испытания вакцины от центра «Вектор» и какие результаты она показывает?
— Третья фаза начнется, я надеюсь, через неделю. Все результаты, которые были до этого момента, конечно, очень хороши. Эта вакцина безопасна, это доказано, она ареактогенна, в ней нет никакого чужеродного белка, поэтому она, конечно же, не вызывает никаких реакций.
Те, кто участвовал в эксперименте, ни один из участников не чувствовал никаких особенностей — ни повышения температуры, ни болезненности, ни ухудшения самочувствия — абсолютно ничего. В этом и преимущество синтетической вакцины. Антитела вырабатываются, защитная реакция организма есть, иммунитет реагирует. Сыворотка каждого исследовалась на то, будет она противостоять вирусам или нет. Во всех случаях это были очень эффективные результаты.
— В России должны выйти в оборот минимум три разных вакцины. Как простому человеку, не специалисту, сделать между ними выбор?
— У врача должен быть выбор для каждого пациента. Я уверена, что грамотный врач обязательно его сделает так, чтобы пациенту было и комфортно, и крайне полезно.
— Сейчас многие уже начали строить планы на новогодние праздники. Как вы рекомендуете их провести?
— Эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать. Если есть возможность уехать на дачу, за город, это будет очень хорошо. Надо понимать еще и тот риск, что пересекая границы родной страны можно попасть в карантин в другой стране. И этого, наверное, никому не хотелось бы в отпускное время. Сегодня у нас подъем острых респираторных инфекций, где-то через месяц-полтора мы ждем прихода гриппа, Очень важно не заразить друг друга в семье.
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