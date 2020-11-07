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02:30 (мск), источник: РБК

ВОЗ зафиксировала новый рекорд заражений коронавирусом в мире за сутки

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в мире составил 581,6 тыс. по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это стало максимальным значением, которое организация фиксировала с начала пандемии.

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Источник: AP 2020

Всего за сутки заразились 581 679 человек. С учетом этих данных общее число заболевших в мире выросло до 48 534 508.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 31 октября, тогда выявили 557,4 тыс. заболевших за сутки.

Также в мире с начала пандемии скончались 1,2 млн человек.

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Помимо этого, в среду ВОЗ сообщила о рекордном приросте заболевших за неделю, тогда коронавирус подтвердили у 3,3 млн человек.

В организации полагают, что в ближайшие несколько месяцев ситуация с распространением вируса будет складываться тяжело. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предупредила, что страны, особенно те, которые находятся в Северном полушарии, вступили в критическую стадию пандемии.

На фоне роста числа заболевших COVID-19 в мире ВОЗ посоветовала всему миру готовиться к новой пандемии. «В прошлом году мы увидели, что страны с надежной инфраструктурой готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения смогли быстро принять меры по сдерживанию распространения вируса SARS-CoV-2 и борьбе с ним», — заявили в организации.

В ВОЗ намерены рассмотреть новую резолюцию на Всемирной ассамблее, которая должна усилить готовность стран к новым эпидемиологическим вызовам.

Мария Лисицына

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