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02:39 (мск), источник: Известия

Врач назвал самый настораживающий симптом коронавируса

Российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что самым настораживающим симптомом COVID-19 является одышка.

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Источник: Известия

По его словам, для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Если дыхание учащается, это говорит о том, что развивается дыхательная недостаточность.

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Врач отметил, что считать частоту дыхания нужно в покое.

«Если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ [компьютерную томографию] легких», — сказал Болибок в беседе с «Лентой. Ру».

Ранее, 5 ноября, внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал, что общим симптомом для заболевших COVID-19 является повышенная до 37,5 градуса температура тела. Другими симптомами коронавирусной инфекции специалист назвал утомляемость, слабость, одышку, боль в горле и кашель. Кроме того, у половины заболевших наблюдаются нарушение обоняния и вкуса, добавил специалист.

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