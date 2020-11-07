06:41 (мск), источник: Life.ru
«На пандемию можно влиять». В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
В организации отметили важность того, что РФ быстро наращивает темпы тестирования населения на коронавирус.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что пока трудно сказать, как будет развиваться ситуация с COVID-19 в стране дальше, однако она утверждает, что на пандемию можно влиять.
В эфире телеканала «Россия 24» Вуйнович отметила, что ВОЗ регистрирует быстрый рост заболеваемости коронавирусом, лишь в нескольких странах в Европе не фиксируется увеличение новых случаев инфицирования. Она также заявила о необходимости принимать те меры, которые будут спасать жизни и экономику одновременно.
— Тяжело сказать. Конечно, надо спросить национальных эпидемиологов, которые очень хорошо могут моделировать ситуацию. Но в любой момент на пандемию можно влиять, прежде всего чтобы остановить перенос вируса, — сказала Вуйнович, делая прогноз о ситуации с коронавирусом в РФ.
Кроме того, представитель ВОЗ в России поведала, что вирус очень часто переносится внутри семей. По ее словам, важно быть настороженным к любому симптому COVID-19.
— При этом принимаются очень комплексные меры. Как видно, надо рассматривать ситуацию, как еще растет (число заболеваний. — Прим. Лайфа) и в других странах. Разные страны принимают, конечно, разные методы. ВОЗ рекомендовала, чтобы точечно, по очагам, действия были быстрыми, чтобы остановить эпидемию. Очень надеемся, конечно, на вакцину и на лекарства, — подчеркнула она.
Также Вуйнович рассказала о важности того, что Россия быстро наращивает темпы тестирования населения на коронавирус.