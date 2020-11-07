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06:41 (мск), источник: Life.ru

«На пандемию можно влиять». В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

В организации отметили важность того, что РФ быстро наращивает темпы тестирования населения на коронавирус.

COVID-19: Новые случаи
США
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Источник: РИА "Новости"

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что пока трудно сказать, как будет развиваться ситуация с COVID-19 в стране дальше, однако она утверждает, что на пандемию можно влиять.

В эфире телеканала «Россия 24» Вуйнович отметила, что ВОЗ регистрирует быстрый рост заболеваемости коронавирусом, лишь в нескольких странах в Европе не фиксируется увеличение новых случаев инфицирования. Она также заявила о необходимости принимать те меры, которые будут спасать жизни и экономику одновременно.

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— Тяжело сказать. Конечно, надо спросить национальных эпидемиологов, которые очень хорошо могут моделировать ситуацию. Но в любой момент на пандемию можно влиять, прежде всего чтобы остановить перенос вируса, — сказала Вуйнович, делая прогноз о ситуации с коронавирусом в РФ.

Кроме того, представитель ВОЗ в России поведала, что вирус очень часто переносится внутри семей. По ее словам, важно быть настороженным к любому симптому COVID-19.

— При этом принимаются очень комплексные меры. Как видно, надо рассматривать ситуацию, как еще растет (число заболеваний. — Прим. Лайфа) и в других странах. Разные страны принимают, конечно, разные методы. ВОЗ рекомендовала, чтобы точечно, по очагам, действия были быстрыми, чтобы остановить эпидемию. Очень надеемся, конечно, на вакцину и на лекарства, — подчеркнула она.

Также Вуйнович рассказала о важности того, что Россия быстро наращивает темпы тестирования населения на коронавирус.

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