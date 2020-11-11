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День в истории: 11 ноябряЗаключение Компьенского перемирия, открытие движения по первой железной дороге в России, катастрофа в австрийском поселке Капрун и другие важные события этого дня
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00:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 11 ноября

Заключение Компьенского перемирия, открытие движения по первой железной дороге в России между Санкт-Петербургом и Царским Селом, катастрофа в австрийском поселке Капрун и другие важные события этого дня.

Царскосельская железная дорога

183 года назад, 11 ноября (30 октября по старому стилю) 1837 года состоялось торжественное открытие первой в России железной дороги от Санкт-Петербурга до Павловска, положившей начало строительству в России сети железных дорог. Это была первая железная дорога общественного пользования в России, единственная в стране и шестая в мире. В качестве самостоятельной железной дороги Царскосельская дорога просуществовала до 1897 года, после чего она была включена в состав Московско‑Виндаво‑Рыбинской железной дороги и была перешита на русскую колею (1524 мм).

Открытие железной дороги вызвало небывалый резонанс в обществе. Всюду, на плакатах, в газетах и даже на конфетах появились изображения паровозов. На сцене Александринского театра давали водевиль «Поездка в Царское Село», в котором главная роль была отведена паровозу.

Первое Компьенское перемирие

Окончание Первой мировой войны утверждено подписанием перемирия между участниками Первой мировой войны (странами Антанты и Германией) 11 ноября 1918 года. Компьенское перемирие явилось преддверием Версальского мирного договора 1919 года.

Подписание перемирия произошло во французской Пикардии неподалеку от города Компьеня. Стороны подписали документ в 5 часов 10 минут утра 11 ноября в железнодорожном вагоне маршала Фердинанда Фоша в Компьенском лесу. Английский адмирал Росслин Уимисс и командующий войсками Антанты маршал Фош приняли немецкую делегацию, возглавляемую генерал-майором Детлофом фон Винтерфельдтом.

Перемирие вступило в силу в 11 часов утра. Был дан 101 залп — последние залпы Первой мировой войны, за четыре года которой погибли 10 миллионов солдат и 12 миллионов мирных жителей. Итогом Первой мировой войны стал распад четырех империй — Российской, Австро-Венгерской, Германской и Османской.

Источник: AP 2020

Катастрофа в Капруне

Пожар в Капруне, который стал стал крупнейшей катастрофой в послевоенной истории Австрии, произошел 11 ноября 2000 года в горнолыжном альпийском курорте. Загорелся поезд-фуникулер, поднимающий туристов от поселка Капрун на ледник Кицштайнхор. Во время пожара сгорели или задохнулись от угарного газа 155 человек — представители 12 стран, в том числе многие американские военнослужащие из гарнизона, дислоцированного в районе германского города Вюрцбурга. Причиной возгорания стала утечка горючего масла в неисправный обогреватель в приборной панели (обогреватель был бытовой и не был предназначен для установки на транспорте).

Доказательство гипотезы Пуанкаре

11 ноября 2002 года в архиве электронных публикаций Лос-Аламосской национальной лаборатории США появилась статья российского ученого Григория Перельмана, в которой он изложил доказательство гипотезы Пуанкаре. Доказанная математическая гипотеза о том, что всякое односвязное компактное трёхмерное многообразие без края гомеоморфно трехмерной сфере. После подтверждения доказательства сформулированной в 1904 году математиком Анри Пуанкаре гипотезы в 2006 году, гипотеза Пуанкаре стала первой и единственной на данный момент решенной задачей тысячелетия.

Федор Достоевский

Русский писатель, мыслитель, философ и публицист Федор Михайлович Достоевский родился 11 ноября 1821 года в Москве. Ранние произведения писателя способствовали возникновению жанра психологической прозы, а после смерти Достоевский был признан классиком русской литературы и одним из лучших романистов мирового значения. Считается первым представителем персонализма в России.

Романы так называемого «великого пятикнижия» («Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы») относятся к наиболее значительным произведениям писателя. Четыре из них включены в список 100 лучших книг Норвежского книжного клуба 2002 года.

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