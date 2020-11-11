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День в истории: 11 ноября
Заключение Компьенского перемирия, открытие движения по первой железной дороге в России между
183 года назад, 11 ноября (30 октября по старому стилю) 1837 года состоялось торжественное открытие первой в России железной дороги от
Открытие железной дороги вызвало небывалый резонанс в обществе. Всюду, на плакатах, в газетах и даже на конфетах появились изображения паровозов. На сцене Александринского театра давали водевиль «Поездка в Царское Село», в котором главная роль была отведена паровозу.
Окончание Первой мировой войны утверждено подписанием перемирия между участниками Первой мировой войны (странами Антанты и Германией) 11 ноября 1918 года. Компьенское перемирие явилось преддверием Версальского мирного договора 1919 года.
Подписание перемирия произошло во французской Пикардии неподалеку от города Компьеня. Стороны подписали документ в 5 часов 10 минут утра 11 ноября в железнодорожном вагоне маршала Фердинанда Фоша в Компьенском лесу. Английский адмирал Росслин Уимисс и командующий войсками Антанты маршал Фош приняли немецкую делегацию, возглавляемую
Перемирие вступило в силу в 11 часов утра. Был дан 101 залп — последние залпы Первой мировой войны, за четыре года которой погибли 10 миллионов солдат и 12 миллионов мирных жителей. Итогом Первой мировой войны стал распад четырех империй — Российской,
Пожар в Капруне, который стал стал крупнейшей катастрофой в послевоенной истории Австрии, произошел 11 ноября 2000 года в горнолыжном альпийском курорте. Загорелся
11 ноября 2002 года в архиве электронных публикаций
Русский писатель, мыслитель, философ и публицист Федор Михайлович Достоевский родился 11 ноября 1821 года в Москве. Ранние произведения писателя способствовали возникновению жанра психологической прозы, а после смерти Достоевский был признан классиком русской литературы и одним из лучших романистов мирового значения. Считается первым представителем персонализма в России.
Романы так называемого «великого пятикнижия» («Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы») относятся к наиболее значительным произведениям писателя. Четыре из них включены в список 100 лучших книг Норвежского книжного клуба 2002 года.