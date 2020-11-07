Эксперт заявил, что ношение масок снижает риск тяжелой формы COVID-19

Об этом агентству EFE заявил специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Риохи Висенте Сориано, возглавлявший исследование, в ходе которого была собрана информация о вспышках, произошедших в Мадриде во время первой волны пандемии.
Как уточнил эксперт, в ходе исследования удалось «сравнить уровень передачи [заболевания] и госпитализации». Например, был проведен анализ в ходе вспышки в доме, где проживали монахини, где заразился 21 из 25 человек. Несмотря на то, что примерно половина сожителей была старше 65 лет, никому из них не потребовалась госпитализация. Специалист связал это обстоятельство с мерами социального дистанцирования и ношением масок.
Другая вспышка произошла после встречи группы из 10 человек, которые провели вместе три часа в закрытом помещении без масок и соблюдения дистанции. В результате все они заразились коронавирусом, четверым потребовалась госпитализация.
«Похоже на то, что воздействие низких доз коронавируса может привести к заражению, но симптомы будут менее серьезными», — подчеркнул Сориано.
По его мнению, ношение масок способствует снижению риска заражения, а если оно все же произошло, «это будут менее тяжелые формы болезни, поскольку инокулят (концентрация вируса, которое оказывает воздействие) ниже».
Иными словами, использование маски «может иммунизировать против тяжелых форм COVID-19», считает специалист.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.