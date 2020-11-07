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16:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Лапландии придумали, как «спасти» Рождество

Помогут новые правила посещения Финляндии.

Путешествия в Лапландию на Рождество и Новый год пользуются у европейских туристов невероятной популярностью. Именно здесь в деревне Рованиеми живет «настоящий» Санта-Клаус. Но коронавирус нанес серьезный удар по туризму и разрушил немало новогодних планов.

Тем не менее туроператоры Финляндии считают, что праздничный сезон еще можно спасти. Помогут в этом новые карантинные правила в стране, которые вступят в силу 23 ноября.

В частности, туристам из Евросоюза и Шенгенской зоны разрешат посещать Финляндию на срок до 72 часов без обязательной последующей двухнедельной изоляции. Правда, чтобы попасть в страну, нужно будет предъявить негативный результат ПЦР-теста, пройденного не раньше, чем за три дня до вылета.

«Рождество точно не отменяется», — сказала в комментарии CNN Санна Кярккяйнен, гендиректор компании Visit Rovaniemi, официального представителя местного Санты.

По ее словам, в Рованиеми усиленно готовятся к зимним праздникам и намерены соблюдать все меры предосторожности. Скорее всего, Санта-Клаус будет сидеть за защитным стеклом, эльфы наденут обязательные маски, а все посетители будут соблюдать безопасную социальную дистанцию.

Анна Лысенко

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