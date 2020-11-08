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08:39 (мск), источник: Известия

Собянин заявил о сохраняющейся нестабильной ситуации с коронавирусом

Стабилизации ситуации по коронавирусу в Москве не удалось добиться даже после перевода учеников старших классов на дистанционное обучение. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин 8 ноября.

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Источник: AP 2020

«Конечно, меры по дистанционному обучению школьников, мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, что продолжает наращиваться динамика по ковиду», — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

При этом градоначальник подчеркнул, что планов по введению жестких ограничений в столице нет.

Собянин добавил, что за время пандемии бюджету Москвы нанесен огромный ущерб.

Накануне в России зафиксировали 20 396 новых случая коронавируса, из них 5829 в Москве, которая лидирует по числу заболевших.

Школьников 6−11-х классов перевели на дистанционный режим обучения с 19 октября, действие их социальных карт приостановили.

Кроме этого, в Москве продлен до 29 ноября действующий режим удаленной работы для сотрудников столичных компаний. До конца текущего месяца сохраняется домашний режим для людей старше 65 лет и лиц, которые имеют хронические заболевания.

Также с 19 октября по 29 ноября для входа в развлекательные заведения Москвы, открытые в том числе с 0:00 до 6:00, требуется регистрация с помощью QR-кода или SMS. Посетители должны оставлять номера телефонов, на которые придут уведомления, если у кого-то из находившихся в заведении одновременно с ними выявят коронавирус.

По словам Собянина, система позволит избежать закрытия таких мест, сократить возможные убытки организаций и занятых в индустрии людей.

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