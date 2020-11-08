Собянин заявил о сохраняющейся нестабильной ситуации с коронавирусом

«Конечно, меры по дистанционному обучению школьников, мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, что продолжает наращиваться динамика по ковиду», — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 1».
При этом градоначальник подчеркнул, что планов по введению жестких ограничений в столице нет.
Собянин добавил, что за время пандемии бюджету Москвы нанесен огромный ущерб.
Накануне в России зафиксировали 20 396 новых случая коронавируса, из них 5829 в Москве, которая лидирует по числу заболевших.
Школьников 6−11-х классов перевели на дистанционный режим обучения с 19 октября, действие их социальных карт приостановили.
Кроме этого, в Москве продлен до 29 ноября действующий режим удаленной работы для сотрудников столичных компаний. До конца текущего месяца сохраняется домашний режим для людей старше 65 лет и лиц, которые имеют хронические заболевания.
Также с 19 октября по 29 ноября для входа в развлекательные заведения Москвы, открытые в том числе с 0:00 до 6:00, требуется регистрация с помощью QR-кода или SMS. Посетители должны оставлять номера телефонов, на которые придут уведомления, если у кого-то из находившихся в заведении одновременно с ними выявят коронавирус.
По словам Собянина, система позволит избежать закрытия таких мест, сократить возможные убытки организаций и занятых в индустрии людей.