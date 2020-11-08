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09:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Минздрав изменил правила лечения COVID-19 на дому

Минздрав России изменил правила лечения COVID-19 на дому. Соответствующий приказ ведомства вступает в силу в воскресенье, 8 ноября, сообщает «Парламентская газета».

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Источник: AP 2020

Документ вносит поправки в действующий регламент лечения коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях. Ранее пациентов оставляли лечиться дома, если их состояние не требовало срочной госпитализации, при этом бытовые условия в расчет не брались. Теперь это исправлено.

Согласно новым правилам, пациенты с положительным тестом на коронавирус могут лечиться дома, если у них есть отдельная комната и они обяжутся соблюдать все предписания врача.

В больницу же отправят пациентов, живущих в общежитиях и коммуналках, а также в квартирах совместно с пожилыми людьми или имеющими хронические заболевания.
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Новые правила также обязывают врачей сообщать надомным пациентам о том, что при ухудшении самочувствия они должны вызвать медиков. Если больной живет не один, то врач должен рассказать остальным жильцам о рисках заболевания и необходимости проживания в другом помещении, говорится в приказе.

Также медик должен напомнить квартирантам об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Пациенту и его близким должны выдать брошюры с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от респираторных инфекций.

Помимо этого, теперь Минздрав позволил переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение еще до получения отрицательного теста на COVID-19.

Ранее заместитель главы Минздрава Олег Салагай предупредил россиян об опасности электронных сигарет при коронавирусе. По его словам, курильщики входят в зону риска. Он предупредил, что эта категория людей чаще других с страдает такими хроническими заболеваниями, как пневмония и бронхит. При курении организм подвергается большему риску осложнений и смертельного исхода.

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