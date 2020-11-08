09:51 (мск), источник: Lenta.Ru
Минздрав изменил правила лечения COVID-19 на дому
Минздрав России изменил правила лечения COVID-19 на дому. Соответствующий приказ ведомства вступает в силу в воскресенье, 8 ноября, сообщает «Парламентская газета».
Документ вносит поправки в действующий регламент лечения коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях. Ранее пациентов оставляли лечиться дома, если их состояние не требовало срочной госпитализации, при этом бытовые условия в расчет не брались. Теперь это исправлено.
Согласно новым правилам, пациенты с положительным тестом на коронавирус могут лечиться дома, если у них есть отдельная комната и они обяжутся соблюдать все предписания врача.
Новые правила также обязывают врачей сообщать надомным пациентам о том, что при ухудшении самочувствия они должны вызвать медиков. Если больной живет не один, то врач должен рассказать остальным жильцам о рисках заболевания и необходимости проживания в другом помещении, говорится в приказе.
Также медик должен напомнить квартирантам об уголовной ответственности за нарушение
Помимо этого, теперь Минздрав позволил переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение еще до получения отрицательного теста на COVID-19.
Ранее заместитель главы Минздрава Олег Салагай предупредил россиян об опасности электронных сигарет при коронавирусе. По его словам, курильщики входят в зону риска. Он предупредил, что эта категория людей чаще других с страдает такими хроническими заболеваниями, как пневмония и бронхит. При курении организм подвергается большему риску осложнений и смертельного исхода.