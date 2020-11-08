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16:31 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: эпидемия коронавируса в РФ не пройдет до сформирования коллективного иммунитета

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Завершение эпидемии новой коронавирусной инфекции в России не представляется возможным в ближайшее время, сначала необходимо сформировать коллективный иммунитет.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил в воскресенье заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия-1».

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По его словам, весной будет наблюдаться отчетливое снижение числа заражений инфекцией.

«Пока мы не сформируем коллективный иммунитет, то ожидать, что эпидпроцесс закончится, мы с вами пройдем через ноль, в ближайшее время не представляется возможным», — сказал Горелов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 50 млн человек, около 1,25 млн умерли.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 774 334 случая заражения, выздоровели 1 324 419 человек, умерли 30 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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