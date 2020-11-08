Эксперт: эпидемия коронавируса в РФ не пройдет до сформирования коллективного иммунитета

Об этом заявил в воскресенье заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия-1».
По его словам, весной будет наблюдаться отчетливое снижение числа заражений инфекцией.
«Пока мы не сформируем коллективный иммунитет, то ожидать, что эпидпроцесс закончится, мы с вами пройдем через ноль, в ближайшее время не представляется возможным», — сказал Горелов.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 50 млн человек, около 1,25 млн умерли.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 774 334 случая заражения, выздоровели 1 324 419 человек, умерли 30 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.