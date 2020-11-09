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00:27 (мск), источник: Lenta.Ru

В России назвали способ уничтожить США

Россия может уничтожить США уже имеющимися у нее способами, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Источник: РИА Новости/Минобороны РФ

«Это может быть создание группировки сил, способных уничтожить США путем инициирования разрушительных геофизических процессов на их территории доставкой к критически опасным зонам на американском континенте боеприпасов калибром в несколько десятков мегатонн тротилового эквивалента», — уверяет автор.

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Потенциальными носителями таких боеприпасов называются торпеда с ядерной энергетической установкой «Посейдон» и тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». «Таких сверхмощных боеприпасов много не потребуется, нужно около нескольких десятков», — пишет Сивков.

По его мнению, испытание и развертывание подобного оружия может стать асимметричным ответом России на выход США из Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

В июле Сивков заявил, что США располагают силами, способными нанести парализующий удар по России. По словам эксперта, для этого американцы «могут опираться главным образом на крылатые ракеты морского (КРМБ) и воздушного (КРВБ) базирования, стратегическую, тактическую и палубную авиацию».

В ноябре 2019 года Сивков заявил, что нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы.

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