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10:19 (мск), источник: Известия

Пандемия COVID-19 резко уменьшила заболеваемость гриппом

COVID-19 практически «изжил» грипп в 2020 году, как показывают отчеты зарубежных органов надзора за этим заболеванием. В Национальном центре иммунизации и респираторных заболеваний проанализировали данные примерно из 300 клинических лабораторий США, расположенных во всех 50 штатах.

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Источник: Известия

Оказалось, что процент представленных образцов, давших положительный результат, был меньше на 98%, чем в прошлом году.

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В некоторых странах Южного полушария, где сезон гриппа приходится на летние месяцы, меньше десятой доли процента протестированных были носителями вируса гриппа. Для сравнения, в прошлом году положительный результат дало почти 14% образцов.

«Грипп, как и коронавирус, относится к респираторным вирусам, и потому меры, принимаемые для борьбы с COVID-19 (масочный режим, социальное дистанцирование, отмена массовых мероприятий и т. п.), очевидным образом сказались и на снижении числа случаев инфицирования гриппом», — пояснил доцент кафедр биофизики и физики живых систем МФТИ (участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5−100») Олег Батищев.

Он отметил, что опасность тяжелого течения новой коронавирусной инфекции при одновременном заражении сезонным гриппом побудила многих людей привиться. «Всё это в совокупности и привело к резкому снижению заболеваемости гриппом, что подтверждается выводами данной статьи», — заключил специалист.

Также эксперты указывают на закрытие границ с Китаем, который был основным «экспортером» гриппа. Не отказываются они до конца и от теории того, что при одновременном попадании в организм двух вирусов один из них будет иметь преимущество, что приведет к вытеснению другого.

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