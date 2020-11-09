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10:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Больше половины тестов на COVID-19 оказались ошибочными

Специалисты Сеченовского университета совместно с коллегами из других стран выяснили, что ПЦР-тесты, которые выявляют наличие коронавируса, ошибаются более чем в половине случаев, пишут «Известия».

COVID-19: Новые случаи
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Источник: РИА "Новости"

Ученые провели исследование проблемы диагностики COVID-19 в России и изучили течение заболевания у двух групп пациентов. В выборку вошли 3,5 тысячи больных. У половины из них было подтверждено лабораторным тестом наличие вируса, у остальных были отрицательные результаты. При этом они имели специфические симптомы, и состояние легких указывало на COVID-19.

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Как пояснил профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского университета Даниил Мунблит, значимых различий в симптомах пациентов, чей диагноз был выставлен по результатам теста ПЦР и на основе клинической картины, обнаружено не было.

Специалист напомнил, что в большинстве стран статистика по коронавирусу не учитывает людей, у которых COVID-19 не подтвержден лабораторно. «Можно предположить, что число людей, переболевших или умерших от COVID-19, существенно больше», — заявил Мунблит.

Кроме того, наличие положительного теста на COVID-19 не оказало значимого влияния на течение заболевания и шансы выжить. Вероятность смертельного исхода оказалась выше у пациентов мужского пола и старшего возраста, а также у людей с хроническими заболеваниями.

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Как считает исследователь Балтийского федерального университета имени Канта Андрей Продеус не всегда стоит ориентироваться на ПЦР-тесты. Гораздо важнее оценка клинической картины. «Если он[тест] негативен, это не означает, что вируса в организме нет», — сказал он.

Ранее главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев сообщил, что 30−40 процентов тестов на коронавирус показывают неправильный результат. Он подчеркивал, что ошибки связаны с некачественно взятым материалом, а не качеством тестов. Он пояснил, что вероятность неправильного анализа при ПЦР-диагностике на коронавирус возрастает из-за того, что пациенты попадают в стационар на поздних этапах развития заболевания.

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