10:14 (мск), источник: Газета.Ру
«Убивает людей»: чем опасен дефицит витамина D при COVID-19
Врачи: нехватка витамина D влечет тяжелые формы COVID-19.
Дефицит витамина D может стать причиной более тяжелого течения COVID-19, сообщают врачи из Имперского колледжа Лондона. Исследование еще не опубликовано, о нем авторы рассказали газете Express.
«В нормальных условиях рецензирование и публикация занимают до года, — поясняет Гаррет Дэвис, один из исследователей. — А мы уже год страдаем от пандемии».
Авторы работы обнаружили «поразительную корреляцию между тяжестью COVID-19 и широтой»: — в Северном полушарии, где распространен сезонный дефицит витамина D, наблюдались более тяжелые случаи болезни.
Витамин D играет роль в работе иммунной системы, способствуя ее активации в ответ на попадание в организм бактерий и вирусов. Когда уровень витамина D в норме, иммунитет работает более эффективно, поясняют исследователи.
«Вирус нацелен на белковый шип на поверхности клеток, называемый ACE2, который является частью
В процессе репликации вирус может истощать ACE2, что вызывает цитокиновый шторм — неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению собственных тканей организма.
Дефицит витамина D не позволяет его предотвратить.
Это то, что убивает людей.
Согласно рекомендациям врачей, в
Рекомендованные дозы витамина D не «обеспечивают защиту иммунной системы от инфекций и болезней», уверен Дэвис.
Гиперкальциемии при этом бояться не стоит, уверяет Дэвис — она редка и поддается лечению. Кроме того, риск гиперкальциемии несравнимо ниже риска погибнуть при COVID-19, считает он.
Избыток кальция в организме способен ухудшить состояние костей и повредить почки и сердце. Однако Дэвис убежден — 4000 МЕ витамина D абсолютно безопасны для взрослых. Уменьшить дозировку стоит лишь детям и взрослым с недостаточным весом.
«Добавки с витамином D должны быть тактикой номер один в глобальных стратегиях борьбы с пандемией, — заключает Дэвис. — Мы знаем, что витамин D снижает риск инфекции и останавливает развитие серьезной болезни у большинства людей».
Ранее исследователи из США тоже обратили внимание на защитную функцию витамина D. Они сослались на ряд работ, связывающих уровень витамина D и течение респираторных заболеваний. В частности, риск пострадать от болезней легких возрастал по мере снижения концентрации витамина D в крови. Исследователи предположили, что этот показатель может влиять и на течение COVID-19.
Ученые измерили уровень витамина D в крови 235 пациентов в возрасте 20−90 лет, попавших в больницу с COVID-19. Также они оценили тяжесть симптомов (проблемы с дыханием, гипоксия, потеря сознания
Нормой содержания витамина D считается около 30 нг/мл. Такой уровень наблюдался лишь у трети пациентов.
На уровень лимфоцитов концентрация витамина D влияла мало, однако у пациентов с дефицитом витамина D он был ниже. Не наблюдалось значимой разницы в длительности госпитализации. Однако при нормальных уровнях витамина D пациенты реже сталкивались с потерей сознания и гипоксией.
Авторы работы полагают, что роль витамина D в борьбе с COVID-19 связана с его влиянием на иммунную систему и формирование приобретенного иммунитета. Также противовоспалительная функция витамина D может быть связана с более низким риском развития цитокинового шторма.