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11:07 (мск), источник: Life.ru

Россияне назвали главные причины своих неудач в 2020 году

Примерно 12% граждан страны считают, что без мистики в этом вопросе не обошлось.

Источник: AP 2020

Каждый пятый россиянин считает главной причиной неудач в 2020 году пандемию коронавируса. Такие данные получены в ходе опроса, проведённого сервисом «Работа.ру».

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Согласно приведённым RT результатам исследования, коронавирус в своих бедах винит 21% россиян. Другая значительная часть опрошенных — 27% — считает, что в их неудачах виноваты другие события уходящего года.

По мнению 11% респондентов, текущий год даже и не мог быть удачным, потому что он високосный. Ещё 1% опрошенных видит объяснение неудач в «мистической дате» — 2020.

Впрочем, почти треть россиян заявили, что вообще нет никакой связи между их личными неудачами и событиями вокруг. А 10% утверждают, что в 2020 году вообще не испытывали никаких неурядиц и неприятностей.

Отмечается, что в исследовании приняли участие более 4,8 тысячи человек старше 18 лет из всех регионов России.

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