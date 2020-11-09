11:00 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки выявили 21 798 зараженных коронавирусом
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/ — Это максимум с начала пандемии. Четвертый день подряд количество выявляемых случаев превышает 20 тыс.
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на максимальные с начала пандемии 21 798 человек, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Дагестан (0,5%), Московской области, Республике Марий Эл,
Число летальных исходов
Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 10 722, до 1 335 141. По данным штаба, доля уже вылечившихся пациентов сократилась с 74,6% до 74,3%.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 6 897, в
За сутки в Москве выписаны по выздоровлению 3 313 пациентов, 72 пациента скончались. За все время было выявлено 475 166 случаев заражения, из них выздоровели 343 226 человек, 7 361 умерли. В настоящее время в столице болеют 124 579 человека.
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