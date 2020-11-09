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11:00 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 21 798 зараженных коронавирусом

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/ — Это максимум с начала пандемии. Четвертый день подряд количество выявляемых случаев превышает 20 тыс.

COVID-19: Новые случаи
США
11:25 (мск)В Москве выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки
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Источник: РИА "Новости"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на максимальные с начала пандемии 21 798 человек, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В общей сложности, по данным штаба, заразились уже 1 796 132 россиянина. Четвертый день подряд количество выявляемых случаев превышает 20 тыс., при этом в относительном выражении прирост составляет около 1,2%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Дагестан (0,5%), Московской области, Республике Марий Эл, Ханты-Мансийском АО, Чувашской Республике и Республике Татарстан (по 0,7%). Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 660 в Московской области, 411 — в Нижегородской области, 342 — в Архангельской области, 329 — в Красноярском крае, 312 — в Республике Карелия. Всего в настоящее время в РФ болеют 430 198 человек.

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Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 256 против 286 днем ранее. Всего из-за новой инфекции в стране умерли 30 793 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) впервые с 25 августа снизилась до 1,71%, следует из данных штаба.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 10 722, до 1 335 141. По данным штаба, доля уже вылечившихся пациентов сократилась с 74,6% до 74,3%.

О ситуации в Москве и Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 6 897, в Санкт-Петербурге — на 1 403. Для обоих городов это максимум с начала пандемии. В Москве предыдущее максимальное значение — 6 703 случая — было зафиксировано 7 мая. В Санкт-Петербурге предыдущий максимум составлял 1 331, его зарегистрировали 8 ноября.

За сутки в Москве выписаны по выздоровлению 3 313 пациентов, 72 пациента скончались. За все время было выявлено 475 166 случаев заражения, из них выздоровели 343 226 человек, 7 361 умерли. В настоящее время в столице болеют 124 579 человека.

В Санкт-Петербурге за сутки выписаны 712 пациентов, 19 скончались. За все время было выявлено 71 426 заразившихся, из них выздоровели 43 501, скончались 4 181 человек. В настоящее время в регионе болеют 23 744 человека.

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