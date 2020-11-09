11:07 (мск), источник: Авто Mail.Ru
Стало известно, где в Москве стоит камера, штрафующая за ремень
Один из восьми комплексов, который работает вместе с нейросетями, установлен на внутренней стороне ТТК.
В начале ноября Дептранс объявил, что в Москве скоро заработают восемь камер, которые будут фиксировать использование водителем телефона во время движения и непристегнутый ремень. Такие комплексы фотовидеофиксации будут искать нарушителей с помощью нейросетей и Big Data.
Когда эти камеры начнут штрафовать автомобилистов, неясно. Однако на прошлой неделе в Сети появилась информация якобы о первом 1000-рублевом штрафе за непристегнутый ремень, который отправился водителю «Газели».
Копию документа со штрафом опубликовал пользователь «Фейсбука» в сообществе «Синие ведерки» (сейчас он удален). «Сразу бросается в глаза низкое разрешение фотографии, если придет штраф за черный ремень на черной одежде, доказать свою невиновность будет практически невозможно», — написал он.
После публикации фото пользователи заметили, что на опубликованном бланке датой штрафа значится 26 октября. Получается, что штраф был выписан за несколько дней до того, как Дептранс объявил об установке восьми таких камер.
Позже в ЦОДД объяснили РЕН ТВ, что на самом деле эта «Газель» принадлежит Центру организации дорожного движения. А фотография — тестовая. «Рабочий в служебной машине специально не пристегнулся, чтобы проверить работу комплекса. В реальности такие штрафы он пока не выписывает», — сказано в сообщении.
Тем не менее, благодаря этому снимку стало известно, где находится одна из восьми камер, которая находит непристугнутых водителей. Она установлена на внутренней стороне ТТК в районе 2-й Бауманской улицы.
Напомним, что за непристегнутый ремень безопасности полагается штраф в размере 1000 рублей. За использование телефона за рулем — 1500 рублей.
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