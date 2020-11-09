14:17 (мск), источник: НДН.ИНФО
Уникальное видео с Леонидом Утесовым найдено в Новосибирске
На кадрах, снятых в Новосибирске в 1942 году, Леонид Утесов впервые исполняет «Жди меня».
Первым автором музыки к знаменитым стихам Константина Симонова «Жди меня» был Евгений Горбенко — хормейстер Новосибирского радиокомитета, а впоследствии главный хормейстер Новосибирского Оперного театра. Именно он создавал хор и готовил знаменитые партии спектакля «Ивана Сусанина», состоявшегося 12 мая 1945 года. Ему принадлежит первенство в музыкальном воплощении знаменитых строк стихотворения «Жди меня» в 1942 году.
Первым эту песню исполнил Леонид Утесов со своим ансамблем в Новосибирске, где артисты находились в эвакуации. Концертный номер был снят и вошел в киножурнал «Советское искусство» № 6, 1942 год. Оператор — Андрей Шаповалов.
Журнал был целиком «новосибирским», включал бесценные свидетельства культурной жизни города в самое трудное военное время. Как сообщили в Музее документального кино, они вошли в фильм «Новосибирская кинохроника на фронте и в тылу» наряду с другими съемками, найденными в Москве.