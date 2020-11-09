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14:29 (мск), источник: Вести.Ru

Мурашко: 82 процента коронавирусных коек в стране занято

Для борьбы с распространением коронавируса мобилизована вся российская система здравоохранения. Всего в стране развернуто 260 тысяч коек для больных COVID-19, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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Источник: РИА "Новости"

«Чтобы организовать максимально медицинскую помощь, развернуто сегодня 260 тысяч коек, и 75 процентов пациентов находятся на амбулаторном лечении, — сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, которое транслировал канал “Россия 24”. — Занятость коек сегодня на уровне 82 процентов».

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Глава Минздрава отметил: люди, которые лечатся от коронавируса дома, должны обеспечиваться медикаментами сразу после постановки диагноза, а «не ходить по аптекам». Этот вопрос нужно решать оперативно, подчеркнул он.

По словам министра, ситуация с заболеваемостью пока остается напряженной.

«Средства федерального бюджета, необходимые для борьбы с распространением коронавируса, доведены до регионов. И в каждом субъекте Российской Федерации надо обеспечить все необходимое для лечения людей», — заключил министр.

По последним данным штаба по борьбе с распространением коронавируса, за минувшие сутки в России число заболевших COVID-19 приблизилось к 22 тысячам человек.

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