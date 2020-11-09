16:10 (мск), источник: ТАСС
Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/ — Церемония прощания с писателем Михаилом Жванецким прошла на Новодевичьем кладбище в закрытом режиме, передает корреспондент ТАСС.
Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет.
Проститься со Жванецким пришли министр культуры РФ Ольга Любимова, певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин,
«У Михаила Михайловича есть такая фраза замечательная — “Ничего страшного, что над тобой смеются, гораздо хуже, когда над тобой плачут”. Сегодня, к сожалению, настал такой день, когда мы будем плакать, и плачем уже несколько дней, потому что это был человек, родной всей стране», — сказал Швыдкой журналистам перед началом церемонии.
Как отметил Швыдкой, не случайно программа Жванецкого называлась «Дежурный по стране», но «он был не просто дежурным, он был родственником каждого из нас, близким человеком».
Он сформулировал то, что мы боялись сформулировать сами для себя, он нам помог выжить тогда, когда, казалось бы, выжить невозможно.
По его словам, Михаил Михайлович давал всем чувство юмора, благодаря которому все понимали, что мы живем в стране, где можно жить.
Как сообщили ТАСС в окружении писателя, Жванецкого похоронили неподалеку от могил Галины Волчек и Марка Захарова.