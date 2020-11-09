Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новая эра коммерческого освоения космоса Пандемия взбудоражила все сектора мировой экономики. Космическая промышленность не осталась в стороне
Фоторепортажи
11На западе Турции произошло мощное землетрясение
18Насилие и борьба с ним — в объективах лучших фотографов мира
16:10 (мск), источник: ТАСС

Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/ — Церемония прощания с писателем Михаилом Жванецким прошла на Новодевичьем кладбище в закрытом режиме, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет.

Видео
В Москве прощаются с Михаилом Жванецким

Проститься со Жванецким пришли министр культуры РФ Ольга Любимова, певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин, поэт-песенник Илья Резник, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, актер Леонид Барац, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, другие.

«У Михаила Михайловича есть такая фраза замечательная — “Ничего страшного, что над тобой смеются, гораздо хуже, когда над тобой плачут”. Сегодня, к сожалению, настал такой день, когда мы будем плакать, и плачем уже несколько дней, потому что это был человек, родной всей стране», — сказал Швыдкой журналистам перед началом церемонии.

Как отметил Швыдкой, не случайно программа Жванецкого называлась «Дежурный по стране», но «он был не просто дежурным, он был родственником каждого из нас, близким человеком».

Он сформулировал то, что мы боялись сформулировать сами для себя, он нам помог выжить тогда, когда, казалось бы, выжить невозможно.
Михаил Швыдкой

По его словам, Михаил Михайлович давал всем чувство юмора, благодаря которому все понимали, что мы живем в стране, где можно жить.

Как сообщили ТАСС в окружении писателя, Жванецкого похоронили неподалеку от могил Галины Волчек и Марка Захарова.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Понимала, что он хочет жить, пытается помочь нам его найти, но у нас ничего не получается"
Режиссер призывает не верить тому, что говорит нам телевизор, и думать своей головой
Попова назвала регионы, где надо ужесточить ограничения по COVID
Задержан срочник, расстрелявший сослуживцев под Воронежем
Кремль объяснил отсутствие поздравлений Байдену
Больше половины тестов на COVID-19 оказались ошибочными
Жители Колорадо проголосовали за возвращение в штат волков
Почему антибиотики бесполезны и даже опасны при коронавирусе
В ОАЭ разрешили употребление алкоголя и сожительство вне брака
Hi-Tech
Зачем россияне кладут одежду в микроволновку В интернете в последнее время все чаще можно встретить советы по необычному применению микроволновой печи
Новости партнеров
Как под COVID-центры перепрофилируют часть роддомов
О бюджете города. Помощь людям и бизнесу – цели бюджета столицы на 2021
Воры уговорили девочку пустить в квартиру. Там их ждал неприятный сюрприз
15 звезд-евреев, не афиширующих свою национальность
Gnezdo.ru
7 самых худших иномарок для эксплуатации
Вот из-за чего резко поднимается уровень антифриза
Хабиб Нурмагомедов принял вызов жителя Татарстана
Водителям надо готовиться к худшему: что грядет
Новости партнеров
Тяжелых пациентов больше. В столице вновь открывают временные госпитали
5 признаков, что вы перенесли коронавирус, даже не заметив этого
Военные фото из пыльных архивов, которые мало кто видел
«Украина на грани катастрофы»: тайная запись Зеленского попала в Сеть
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь