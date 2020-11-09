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15:04 (мск), источник: РБК

Роспотребнадзор назвал регионы, где надо усилить ограничения из-за COVID

В регионах, где численность заболевших коронавирусом растет быстрее, чем в среднем по России, нужно ужесточать ограничительные меры и строго следить за их исполнением, заявила глава Роспотребнадзора. Премьер-министр ее поддержал.

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Источник: РИА "Новости"

В регионах, где растет заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, необходимо усилить ограничения, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она заявила в ходе заседания координационного совета правительства по борьбе с COVID-19.

Такими регионами, по словам главы Роспотребнадзора, являются прежде всего те, где показатели по числу заболевших выше средних по России, а именно:

  1. Магаданская область
  2. Архангельская область
  3. Сахалинская область
  4. Ульяновская область
  5. Костромская область
  6. Иркутская область
  7. Пензенская область
  8. Карачаево-Черкесия
  9. Кабардино-Балкария
  10. Ингушетия
  11. Хакасия
  12. Республика Коми
  13. Забайкальский край

По ее словам, «при абсолютно четких показателях и показаниях эпидемиологической обстановки к тому, чтобы вводить дополнительные ограничительные меры», в регионах этого не происходит, а в Пензенской области Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Сахалинской области и Хакасии более 50% населения не носят маски в общественном транспорте и при посещении ТРЦ.

«Поэтому необходимо усилить режим ограничений и контроля за исполнением этих ограничений в тех субъектах, где показатели заболеваемости суточной, где показатели распространения инфекции значительно выше среднероссийских уровней», — заключила она.

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Отвечая на слова Поповой, глава правительства Михаил Мишустин заявил, что поддерживает предложение главы Роспотребнадзора. «Надо подготовить соответствующие поручения», — сказал он, отметив, что не все главы регионов «воспользовались своими полномочиями по введению новых ограничений».

9 ноября в России выявили рекордное суточное число заболевших — 21 798. Одновременно рекорды по числу зарегистрированных случаев зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге. Эти два региона лидируют по числу заболевших, вслед за ними идут Московская, Нижегородская, Архангельская области Красноярский край и республика Карелия.

Всего с начала эпидемии с диагнозом «коронавирусная инфекция» в России умерли более 30 тыс. человек.

Наталья Демченко

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