Роспотребнадзор назвал регионы, где надо усилить ограничения из-за COVID

В регионах, где растет заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, необходимо усилить ограничения, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она заявила в ходе заседания координационного совета правительства по борьбе с COVID-19.
По ее словам, «при абсолютно четких показателях и показаниях эпидемиологической обстановки к тому, чтобы вводить дополнительные ограничительные меры», в регионах этого не происходит, а в Пензенской области Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Сахалинской области и Хакасии более 50% населения не носят маски в общественном транспорте и при посещении ТРЦ.
«Поэтому необходимо усилить режим ограничений и контроля за исполнением этих ограничений в тех субъектах, где показатели заболеваемости суточной, где показатели распространения инфекции значительно выше среднероссийских уровней», — заключила она.
Отвечая на слова Поповой, глава правительства Михаил Мишустин заявил, что поддерживает предложение главы Роспотребнадзора. «Надо подготовить соответствующие поручения», — сказал он, отметив, что не все главы регионов «воспользовались своими полномочиями по введению новых ограничений».
9 ноября в России выявили рекордное суточное число заболевших — 21 798. Одновременно рекорды по числу зарегистрированных случаев зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге. Эти два региона лидируют по числу заболевших, вслед за ними идут Московская, Нижегородская, Архангельская области Красноярский край и республика Карелия.
Всего с начала эпидемии с диагнозом «коронавирусная инфекция» в России умерли более 30 тыс. человек.