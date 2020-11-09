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17:06 (мск), источник: РИА Новости

«Кремлевская елка» пройдет без зрителей

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Московский профсоюз в связи с пандемией готовит для Кремлевской елки спектакль для показа на телевидении вместо традиционного представления на территории Кремля, рассказал РИА Новости председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев. В управделами президента России заявили, что не располагают такой информацией.

Источник: РИА Новости

«Принято решение, что оно (новогоднее представление — ред.) будет отснято в виде спектакля. Представление мы готовим. Но зрителей с учетом коронавируса, естественно, никаких не будет», — сказал Антонцев.

По его словам, представление будет называться «Пятое время года, или Кто придумал Новый год», а одним из героев станет гаджет.

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«То есть сочетание того наследия книжного, культурного совместно с современной психологией, причем не противопоставляя… а дополняя друг друга», — отметил Антонцев, добавив, что в этом году при подготовке Кремлевской елки использовались световые эффекты. Планируется, что представление начнется с Политехнического музея, сказал он.

Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова не подтвердила РИА Новости озвученную Антонцевым информацию.

«Мы пока информацией не обладаем. К сожалению, до настоящего времени управделами не проинформировано», — сказала она, отметив, что раньше Московский профсоюз и управделами президента заблаговременно утверждали сценарий детского праздника и прорабатывали другие организационные вопросы.

«Кремлевская елка», куда приглашают детей из всех регионов России, традиционно проводится каждый год во время новогодних каникул.

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