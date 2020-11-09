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14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли в Австралии два новых вида летающих поссумов

Однако животные находятся на грани исчезновения.

Ученые из Австралийского национального университета, Университета Джеймса Кука, университета Канберры и CSIRO в ходе проведенных исследований нашли два новых вида гигантских летучих кускусов, известных также как большой летающий поссум.

До этого момента экологи сходились во мнении, что вдоль восточного побережья Австралии встречаются летающие поссумы разных размеров и цветов, но их классификации не были научно согласованы. Сейчас исследователи провели генетические тесты на образцах тканей, взятых с этих животных в некоторых частях Квинсленда и Виктории, и сравнили их с музейными образцами.

В ходе работы они обнаружили, что образцы во многом отличаются друг от друга, а потому, по итогу, они выделили два новых вида летающих поссумов. К уже существующему виду Petauroides volans были добавлены новые — Petauroides minor и Petauroides armillatus, пишет The Guardian.

Несмотря на большую радость открытия, ученые бьют тревогу, так как все три вида летающих поссумов сейчас находятся на грани исчезновения из-за сильных лесных пожаров в Австралии и активной вырубки лесов. Как отмечают специалисты, за последние годы популяция этих животных уменьшилась почти на 80 процентов.

Екатерина Гура

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