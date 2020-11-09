Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
1010 самых грязных рек России
12Толпа устроила погромы во время протестов в Филадельфии
15:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль: ситуация с COVID-19 остается тревожной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова назвал тревожной ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в стране. Аналогичное заявление он сделал 6 ноября.

COVID-19: Новые случаи
США
15:36 (мск)Почему антибиотики бесполезны и даже опасны при коронавирусе
Новости по теме
Вся статистика
Источник: Reuters

«Мы уже говорили, что ситуация действительно остается тревожной. Правительственный штаб занимается этой ситуацией ежечасно. Особое внимание на регионы, где уже испытывается перегрузка системы здравоохранения. Вы знаете, что были выделены дополнительные средства для этого правительством», — сказал Песков журналистам во время пресс-колла.

Журналисты спросили у пресс-секретаря президента России, не произойдет ли перегрузка системы здравоохранения, если не ввести локдаун.

Не все страны идут на локдаун, многие страны имеют необходимый потенциал для того, чтобы избежать полной остановки экономики, но в то же время точечно вводятся определенные ограничения в различных регионах в рамках тех особых полномочий, которые ранее были предоставлены главам регионов.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России 75% пациентов c COVID-19 находятся не в больницах, а на амбулаторном лечении. Он добавил, что в стране развернуто 260 тыс. коек для зараженных коронавирусом, из них занято 82%.

В России за последние сутки выявлено 21 798 заразившихся коронавирусом COVID-19. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии, предыдущий рекорд был поставлен 6 ноября — 20 582. За все время заболели 1 796 132 человека.

 Громкие отставки в правительстве: кого уволил Путин?
В России установлен рекорд по числу заболевших COVID-19
Попова назвала регионы, где надо ужесточить ограничения по COVID
Задержан срочник, расстрелявший сослуживцев под Воронежем
Кремль объяснил отсутствие поздравлений Байдену
Больше половины тестов на COVID-19 оказались ошибочными
Почему антибиотики бесполезны и даже опасны при коронавирусе
В ОАЭ разрешили употребление алкоголя и сожительство вне брака
В России поставлен антирекорд по выявленным случаям COVID-19
Gnezdo.ru
Вот как выглядят умытые звезды
Новый сериал по мотивам книг Дарьи Донцовой
Ученый показал, куда человек попадает после смерти
Официально: Меган и Гарри вернулись в королевство
Hi-Tech
«Сбер» запустил новый сервис. Как пользоваться Сервис для заказа любых услуг
Новости партнеров
Отсидевший Новиков рассказал, почему Ефремову не дадут жизни в колонии
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Назван странный критерий, по которому коронавирус выбирает своих жертв
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Популярные темы на «Детях»
Грустная тема 247
Мясо : курица или индейка, свинина или говядина 204
Антитела к коронавирусу (( 146
Давайте еще про деньги)) 143
Леди
Ольга Бузова спровоцировала слухи о помолвке Звезду можно поздравить?
Новости партнеров
Признаки того, что вы уже незаметно переболели коронавирусом
Экономисты призвали россиян готовиться к тому, что они потеряют все деньги
Знаменитости-евреи, о чьем происхождении вы точно не догадывались
Настораживающий признак, по которому коронавирус выбирает жертв
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь