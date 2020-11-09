Кремль: ситуация с COVID-19 остается тревожной

15:34 (мск), источник: Коммерсантъ
«Мы уже говорили, что ситуация действительно остается тревожной. Правительственный штаб занимается этой ситуацией ежечасно. Особое внимание на регионы, где уже испытывается перегрузка системы здравоохранения. Вы знаете, что были выделены дополнительные средства для этого правительством», — сказал Песков журналистам во время
Журналисты спросили у
Не все страны идут на локдаун, многие страны имеют необходимый потенциал для того, чтобы избежать полной остановки экономики, но в то же время точечно вводятся определенные ограничения в различных регионах в рамках тех особых полномочий, которые ранее были предоставлены главам регионов.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России 75% пациентов c COVID-19 находятся не в больницах, а на амбулаторном лечении. Он добавил, что в стране развернуто 260 тыс. коек для зараженных коронавирусом, из них занято 82%.
В России за последние сутки выявлено 21 798 заразившихся коронавирусом COVID-19. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии, предыдущий рекорд был поставлен 6 ноября — 20 582. За все время заболели 1 796 132 человека.