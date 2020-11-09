Почему антибиотики бесполезны и даже опасны при коронавирусе

Вирусные и бактериальные инфекции лечатся разными средствами. Медики подчеркивают, что противовирусные препараты и антибиотики не обладают перекрестным действием.
Антибактериальные препараты неэффективны при лечении вирусных заболеваний, их используют только в случае развития осложнений, однако таковые выявляются врачом при клиническом осмотре и при анализе лабораторных данных.
«Есть специальные маркеры развития бактериальной инфекции в организме, мы смотрим лейкоцитарную формулу, как она сдвинута, смотрим иногда прокальцитонин, который подсказывает нам, есть ли сейчас риски развития бактериальных инфекций, есть ли данные процессы в крови. Естественно, самостоятельный прием антибактериальных препаратов ни к чему хорошему не приведет», — предостерегает врач-инфекционист Анастасия Коновалова.
Против разного вида бактерий применяются определенные типы антибиотиков. Инфекции верхних дыхательный путей лечат одними антибиотиками, мочевыводящей системы — другими, заболевания желудочно-кишечного тракта — третьими и так далее. Например, на грамположительную микрофлору воздействуют пенициллины, оксациллин и эритромицин, на грамотрицательную — полимиксины. Тетрациклины, левомицетины, амоксициллин и цефалоспорины обладают широким спектром действия. А вот попытки вылечить антибиотиками вирусную инфекцию (в том числе и COVID-19) не только бессмысленны, но и опасны.
«Чаще всего такие приемы антибиотиков — либо неправильной дозировки, либо незаконченные курсы, либо не те антибиотики вообще — заканчиваются формированием устойчивости у бактерий к таким препаратам. Если говорить об устойчивости, то это глобальная мировая проблема, и сейчас в связи с легким доступом к антибактериальным препаратам эта проблема только усиливается. Скоро совершенно нечем станет лечить бактериальные инфекции», — отметила Анастасия Коновалова.
Развитие устойчивости происходит в результате случайной генетической лотереи, то есть спонтанных мутаций. Бактерии способны обмениваться между собой частью генов, в которых кодируется информация, отвечающая за выработку специального фермента, — бета-лактамазы. Этот фермент способен расщеплять различные антимикробные препараты. Это одна из главных проблем формирования резистентности, в результате чего на свет появляются почти неубиваемые штаммы.
«На фоне приема антибактериальных препаратов развивается диарея, послабление стула. И тут, конечно, нужно быть очень внимательным, потому что если злоупотреблять антибактериальными препаратами, в конечном итоге это может привести к антибиотикоассоциируемому колиту. Это диарея, которая просто так сама не завершится, если не лечить другими антибактериальными препаратами, которые помогут справиться с этим. И это достаточно сложные случаи, они часто бывают смертельными», — подчеркнула Анастасия Коновалова.
Колит кишечника — не единственное последствие. Супербактерии вызывают трудноизлечимые заболевания и провоцируют опасные состояния, в том числе гнойную легочную инфекцию, сепсис и тяжелые некрозы. Из-за болезней, вызванных бактериями с антимикробной устойчивостью, в мире каждый год умирает около 700 тысяч человек. Из них 22 тысячи человек — в странах Европы. А по прогнозам инфекционистов, к 2050 году эта цифра может увеличиться до 10 миллионов человек.
Поэтому если у вас вдруг появились симптомы коронавирусной инфекции, не нужно глотать антибиотики. Обратитесь к врачу за квалифицированной помощью.