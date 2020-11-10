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06:36 (мск), источник: Известия

В Роспотребнадзоре заявили о превышении эпидпорога по ОРВИ в 47 регионах

Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен в 47 регионах России. Об этом «Известиям» рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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Источник: РИА "Новости"

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 47 субъектах РФ, в основном среди взрослых. Случаи заболевания гриппом пока не зарегистрированы. Как правило, подъем заболеваемости гриппом начинается в декабре», — рассказал он.

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По словам эксперта, для всех респираторных инфекций основные меры борьбы сходятся. Это социальное разобщение, дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты.

Для гриппа же ключевой мерой профилактики является вакцинация. В настоящий момент против гриппа в РФ привито 34% населения.

При этом нельзя исключать, что под видом ОРВИ в России сейчас скрывается и COVID. Как объяснил гендиректор лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев, люди с симптомами респираторного заболевания или не сдают тест на коронавирус, или получают отрицательный, но при этом имеют внебольничную пневмонию, поражение легких и отсутствие обоняния.

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