В Роспотребнадзоре заявили о превышении эпидпорога по ОРВИ в 47 регионах

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 47 субъектах РФ, в основном среди взрослых. Случаи заболевания гриппом пока не зарегистрированы. Как правило, подъем заболеваемости гриппом начинается в декабре», — рассказал он.
По словам эксперта, для всех респираторных инфекций основные меры борьбы сходятся. Это социальное разобщение, дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты.
Для гриппа же ключевой мерой профилактики является вакцинация. В настоящий момент против гриппа в РФ привито 34% населения.
При этом нельзя исключать, что под видом ОРВИ в России сейчас скрывается и COVID. Как объяснил гендиректор лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев, люди с симптомами респираторного заболевания или не сдают тест на коронавирус, или получают отрицательный, но при этом имеют внебольничную пневмонию, поражение легких и отсутствие обоняния.