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23:31 (мск), источник: Известия

Более 20 российских школ ушли на карантин из-за COVID-19

Число российских школ, которые ушли на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции, увеличилось до 22. Об этом сообщили в понедельник, 9 ноября, в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена РФ».

COVID-19: Новые случаи
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Источник: Reuters

«Процент закрывшихся на карантинные мероприятия школ незначительно изменился: 0,06%. Всего лишь в 22 школах в 10 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией», — говорится в сообщении.

По данным на 6 ноября, на карантин ушли 11 школ. Позже, 9 ноября, на карантин закрылись 16 школ, а пять вышли.

В конце октября в Минпросвещения сообщили о снижении школ, закрытых на карантин с 45 до 44. В ведомстве отметили, что на карантин уходит небольшое количество школ.

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Во многих российских школах ввели дистанционное обучение для учеников с 6 по 11 класс.

Школьники Тюменской области будут учиться в дистанционном режиме с 9 ноября в течение двух недель.

В школах Алтайского края продлили каникулы до 15 ноября из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов продлил каникулы для школьников с 1 по 5 класс до 15 ноября, а для учеников с 6 по 11 класс было введено дистанционное обучение.

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