23:31 (мск), источник: Известия
Более 20 российских школ ушли на карантин из-за COVID-19
Число российских школ, которые ушли на карантин
«Процент закрывшихся на карантинные мероприятия школ незначительно изменился: 0,06%. Всего лишь в 22 школах в 10 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией», — говорится в сообщении.
По данным на 6 ноября, на карантин ушли 11 школ. Позже, 9 ноября, на карантин закрылись 16 школ, а пять вышли.
В конце октября в Минпросвещения сообщили о снижении школ, закрытых на карантин с 45 до 44. В ведомстве отметили, что на карантин уходит небольшое количество школ.
Во многих российских школах ввели дистанционное обучение для учеников с 6 по 11 класс.
Школьники Тюменской области будут учиться в дистанционном режиме с 9 ноября в течение двух недель.
В школах Алтайского края продлили каникулы до 15 ноября
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов продлил каникулы для школьников с 1 по 5 класс до 15 ноября, а для учеников с 6 по 11 класс было введено дистанционное обучение.