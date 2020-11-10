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11:04 (мск), источник: BBC News Русская служба

Аспрет: в Румынии пытаются спасти от вымирания живое ископаемое

В румынской реке Вылсан, кажется, все еще живет одна из самых редких в Европе рыб.

Аспрет практически не менялся на протяжении десятков миллионов лет | Источник: ANDREI TOGOR/MARCUS DRIMBEA/ALEX GAVAN FOUNDATION

Аспрет, он же романтихтис или румынский дартер, обитает на планете уже 65 млн лет, однако классифицировать его удалось только в 1956 году, и с тех пор он продолжает балансировать на грани исчезновения.

«Мы много лет пытались спасти его, и хотя сейчас нам говорят, что он исчез, мы по-прежнему уверены, что он все еще существует», — рассказал в интервью Би-би-си биолог Николаэ Крачун.

Источник: ALEX GAVAN/ALEX GAVAN FOUNDATION

По официальным данным, популяция аспрета не превышает 10−15 особей, которые живут на километровом отрезке мелкой и каменистой горной речки Вылсан. Еще в начале 2000-х этих рыб было около 200.

Однако небольшая группа ученых и активистов все же надеется спасти эту рыбу от полного исчезновения. Недавно их сильно ободрила находка, сделанная их коллегой.

В конце октября ихтиолог Андрей Тогор обнаружил 12 особей аспрета на коротком отрезке реки.

«Это была настоящая фантастика — увидеть аспрета собственными глазами, — признался он в интервью Би-би-си. — Это лучшая награда для любого биолога».

Вся популяция аспрета живет на отрезке реки длиной всего в километр | Источник: BBC News Русская служба
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Аспрет — настоящее живое ископаемое, эта небольшая рыбка, ведущая ночной образ жизни, практически не изменилась за многие миллионы лет. Однако за последние шесть десятилетий из-за человеческой деятельности ареал ее обитания и популяция резко сократились.

В первую очередь свою негативную роль сыграл каскад гидроэлектростанций, сооруженных на этой горной реке в конце 1960-х.

До этого рыбки водились не только на 30-километровом участке Вылсана, но и в двух соседних реках — Арджеше и Раул Доамней.

«Она исчезла из Раул Доамней, потому что там не осталось воды, целый год русло оставалось практически пересохшим, — поясняет Андрей Тогор. — Коммунистам не было дела до эндемичных видов».

План по спасению аспрета разработал известный румынский альпинист и эколог Алекс Гаван | Источник: BBC News Русская служба

Весной известный румынский альпинист и эколог Алекс Гаван решил использовать свое влияние, чтобы попытаться спасти аспрета.

Детство мое прошло на Вылсане, и уже тогда об этой рыбке ходили легенды, люди гадали, живет ли она еще в реке.
Алекс Гаван
Румынский альпинист и эколог

Вместе с биологом Николаэ Крачуном и еще несколькими людьми Гаван разработал план по спасению доисторической рыбы.

«Мы полагаемся на усилия добровольцев и на наши собственные средства, — отмечает он, — и если нам удастся спасти этот вид, это даст надежду на то, что не все потеряно.».

По словам горного спасателя Адриана Даскалеску, во всем виноваты люди, уничтожающие среду обитания рыб | Источник: BBC News Русская служба

«Я видел, как вода уходит из Вылсана, ее стало в два раза меньше, чем раньше, — вспоминает горный спасатель Адриан Даскалеску, на глазах которого строились плотины электростанций. — Я видел этих рыб, а потом они стали пропадать».

Но это далеко не все, что грозит рыбам. Есть еще и вырубка леса, фрагментация рек, уничтожение среды обитания, незаконный сброс мусора и кража речной гальки и крупных камней для строительных нужд.

Вырубка лесов - лишь одна из многих экологических проблем региона | Источник: BBC News Русская служба

Аспрет включен в список Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе как вид, которому грозит вымирание.

Среда обитания рыбы защищена европейским законом и входит в природный заповедник долины Вылсана. Но на закон мало кто обращает внимание.

В результате нарушения водосброса река во многих местах сильно обмелела | Источник: ALEX GAVAN

План по спасению аспрета, разработанный активистами, включает восстановление экосистемы бассейна реки Вылсан, круглосуточную охрану, разъяснение важности спасения редкой рыбы местному населению и создание заказника, где можно будет также разводить этих рыб.

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«Было бы полезно иметь в запасе аспретов на случай, если на реке случится какая-то катастрофа», — считает Николаэ Крачун, добавляя, что потенциально было бы неплохо вновь заселить этой рыбой Арджеш и Раул Доамней.

Разумеется, как и со всеми природоохранными проектами, сроки играют важнейшую роль.

Однако недавно обнаруженная небольшая популяция из 12 аспретов вселяет надежду на то, что их осталось не так мало, как гласит официальная статистика.

«Аспреты — это живые ископаемые, — говорит Крачун, — они нуждаются в защите уже потому, что это свидетели эволюции».

«Выживание этих рыб послужит барометром здоровья нашей планеты, — добавляет Андрей Тогор. — Они жили тут 65 млн лет. Люди не должны уничтожить их за какие-то 50, это несправедливо».

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