Российский врач спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году

Скорее всего коронавирус будет проявлять сезонность и будет к нам возвращаться. Однако следующий год мы встретим во всеоружии, и четвертой волны коронавируса не будет, прогнозирует Максим Гультяев.
«В период с изменчивой погодой вирус будет более агрессивным, более контагиозным, этого не избежать. Но этот коронавирус далеко не первый в нашей жизни, с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание», — сказал Максим Гультяев.
Подъем коронавируса будет, но не будет таких чудовищных цифр, уверен врач.
«Четвертой волны не будет. Будет подъем коронавируса, но не будет таких чудовищных цифр. Сознательное население привьется и уже будут защищено, будет достаточно большая прослойка людей, которые уже переболели и имеют в достаточном количестве антитела класса G, которые будут защищать от этого вируса», — рассказал радио Sputnik Максим Гультяев.
Спасением для нас является вакцинация, считает врач.
«У нас будет не одна, не две, а десятки вакцин, это будут не только наши, но и зарубежные, будет из чего выбирать на любой вкус, возраст, степень поражения организма, наличие хронических заболеваний. Тот, кто вакцинируется, будет защищен, кто нет — это его выбор, умирать или нет. Это жестоко звучит, но это на самом деле так. Мы как-то нежно ведем себя с этим достаточно грозным заболеванием. Нам нужно хорошо продумать вопрос пропаганды, чтобы люди не боялись вакцинации, а понимали ее пользу», — отметил Максим Гультяев.
По словам Максима Гультяева, вакцина, которая появится, защитит должным образом, по крайней мере, на ближайшие годы, а со временем ее, возможно, придется модернизировать, потому что вирусу свойственно мутировать.