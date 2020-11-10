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09:55 (мск), источник: РИА Новости

«Роскосмос» открыл на сайте раздел с песнями Рогозина

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Госкорпорация «Роскосмос» открыла на сайте раздел с песнями своего гендиректора Дмитрия Рогозина.

Источник: РИА Новости
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В разделе «Песни о космосе» можно прослушать онлайн, скачать и посмотреть клипы на песни Рогозина, его жены Татьяны и других авторов. Среди них композиции «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль», «Не стреляй!».

Ранее сообщалось, что песни Рогозина на День космонавтики в 2019 году прозвучали в Кремлевском дворце.

В июне 2020 года Рогозин стал одним из создателей кантаты, посвященной Великой Отечественной войне. Для нее он написал стихи.

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