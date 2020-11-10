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09:11 (мск), источник: Интерфакс

Главный микробиолог Минздрава предостерег от приема антибиотиков при COVID-19

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU — Более 90% заболевших коронавирусной инфекцией получают антибиотики, хотя для вирусных заболеваний это необоснованная терапия и она грозит пациентам последствиями в более отдаленном будущем, заявил главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России Роман Козлов.

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Источник: РИА "Новости"

«По данным ряда исследований, более 90% пациентов с COVID-19 в настоящее время получают антибиотики, в том числе комбинированную терапию и парентеральные препараты, не только в стационарах, но и в амбулаторных условиях, — сказал он журналистам. — Антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе в отношении возбудителя COVID-19 — нового коронавируса SARS-Cov-2, поэтому COVID-19, как и любая другая вирусная инфекция, не является показанием для применения антибиотиков».

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Козлов убежден, что сложившаяся практика вызовет значительный рост резистентности к антимикробным препаратам и повлечет серьезные неблагоприятные последствия в будущем.

«Необоснованная антибактериальная терапия приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента, а порой и привести к жизнеугрожающим последствиям», — предупредил эксперт.

Ранее в ноябре министр здравоохранения Михаил Мурашко предупреждал, что антибиотики не нужны при легком течении COVID-19, их прописывают при осложнениях.

29 октября руководитель клиники пульмонологии Федерального научно-клинического центра ФМБА Александр Аверьянов признал, что не существует эффективных препаратов от COVID-19.

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