Главный микробиолог Минздрава предостерег от приема антибиотиков при COVID-19

«По данным ряда исследований, более 90% пациентов с COVID-19 в настоящее время получают антибиотики, в том числе комбинированную терапию и парентеральные препараты, не только в стационарах, но и в амбулаторных условиях, — сказал он журналистам. — Антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе в отношении возбудителя COVID-19 — нового коронавируса SARS-Cov-2, поэтому COVID-19, как и любая другая вирусная инфекция, не является показанием для применения антибиотиков».
Козлов убежден, что сложившаяся практика вызовет значительный рост резистентности к антимикробным препаратам и повлечет серьезные неблагоприятные последствия в будущем.
«Необоснованная антибактериальная терапия приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента, а порой и привести к жизнеугрожающим последствиям», — предупредил эксперт.
Ранее в ноябре министр здравоохранения Михаил Мурашко предупреждал, что антибиотики не нужны при легком течении COVID-19, их прописывают при осложнениях.
29 октября руководитель клиники пульмонологии Федерального научно-клинического центра ФМБА Александр Аверьянов признал, что не существует эффективных препаратов от COVID-19.