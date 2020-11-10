10:45 (мск), источник: Газета.Ру
Как будут выглядеть российские новогодние елки в пандемию
Пандемия существенно изменит порядок проведения новогодних елок.
Знаменитая «Кремлевская елка», на которую традиционно съезжаются дети со всей России, в этом году состоится без зрителей. Ее покажут по телевизору в виде спектакля. Между тем театры Челябинской области в целях безопасности запретили Деду Морозу и другим сказочным героям контактировать с детьми — в частности, дарить им подарки или вовлекать в игры. В
«Кремлевская елка» пройдет в виде спектакля по телевизору вместо традиционного представления на территории Кремля. Об этом сообщил председатель Московской федерации профсоюзов (МФП) Михаил Антонцев РИА «Новости».
Ранее «Кремлевская елка» собирала тысячи зрителей во время новогодних каникул. Часть билетов столичные власти направляли в региональные школы, интернаты и другие детские учреждения. Билетами поощряли отличников, победителей олимпиад и соревнований. Оставшиеся пригласительные могли приобрести все желающие. Однако в 2021 году дети не отметят праздник в стенах Кремлевского дворца
«Принято решение, что оно (новогоднее представление — “Газета.Ru”) будет отснято в виде спектакля. Представление мы готовим. Но зрителей с учетом коронавируса, естественно, никаких не будет», — подчеркнул председатель профсоюзов.
Он считает это изменение позитивным. «Такая возможность [посмотреть спектакль] будет не только у тех счастливчиков, которые попадали по билетам на “Кремлевскую елку”, но и у всех желающих. Увидеть новогоднее представление смогут уже не сотни тысяч детей, а миллионы», — пояснил Антонцев в разговоре с kp.ru.
Изменится порядок проведения детских новогодних елок и в Челябинской области, рассказала
Дети увидят Деда Мороза, но лишь со сцены, уточнила представитель ведомства.
По тем же правилам пройдут балет «Щелкунчик» и семейный мюзикл «Двенадцать месяцев» в Челябинском театре оперы и балета имени М. Глинки, мюзикл «Снежная королева» в местном Драматическом театре, а также спектакли в ТЮЗе, Кукольном и Камерном театрах.
Предстоящие новогодние елки Новосибирска будут проводиться на открытом воздухе, где риск заразиться коронавирусной инфекции в разы меньше, чем в помещении, рассказала
Я считаю, что жизнь продолжается и жить нужно. Новый год есть Новый год. В этом году мы специально сделаем так, чтобы в районах города было больше точек притяжения, куда люди просто смогли бы сходить погулять, но при этом не концентрировались на одном месте, и чтобы у них создалось новогоднее настроение.
Жителям Свердловской области также обещают: новогодние елки обязательно состоятся. Однако для обеспечения
«Что касается Нового года, он будет. И праздник будет, даже в условиях пандемии. Станем разбивать на более мелкие группы коллективы и проводить больше елок, хотя и немножко по другой методике. Лишать праздника ни детей, ни горожан не собираемся, хотя постараемся сделать так, чтобы мероприятия прошли с соблюдением масочного режима. Будем надеяться, что Дед Мороз и Снегурочка никого не заразят», — сказал чиновник порталу E1.ru.
Однако праздники и гуляния в Екатеринбурге не начнутся до наступления Нового года. Власти города, решая вопрос о новогодних елках, дословно руководствуются постановлением федерального Роспотребнадзора № 16, согласно которому запрет на проведение массовых мероприятий свыше 50 человек действует до 1 января 2021 года. Поэтому проведение новогодних елок планируют начать чуть позже обычного — в январе, рассказал глава управления культуры мэрии Илья Марков «Коммерсанту».
Федеральным Роспотребнадзором до 1 января запрещены мероприятия с посещаемостью свыше 50 человек. Театры, школы,
культурно-досуговыеучреждения планируют эти мероприятия в январе, в каникулы.
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«Полагаю, что больших новогодних праздников в Петербурге не будет. Под вопросом и елки, и другие мероприятия. Мы выросли по заболеваемости почти на 55% по сравнению с сентябрем. Мы растем, и ситуация серьезнее, чем весной, так как тогда все сидели по домам», — пояснила медик порталу 78.ru 27 октября.
О том, состоятся ли детские мероприятия по случаю Нового года в Ставропольском крае, станет известно лишь в декабре, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Он уточнил, что данное решение будет приниматься на основании эпидемиологической ситуации в субъекте.
«Конечно, мы хотим устроить для детей праздник, но угроза коронавируса сохраняется, а решения надо принимать исходя из безопасности здоровья детей», — заявил глава края.