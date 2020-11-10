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11:12 (мск), источник: РИА Новости

Британский словарь Collins назвал слово года

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Авторитетный британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2020 года «локдаун» (lockdown) или режим изоляции, вводившийся в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом.

Источник: Matt Seymour/CC0
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Специалисты выбрали именно это слово, поскольку такой опыт «объединил миллиарды людей во всем мире». Лексикографы насчитали более 250 тысяч случаев употребления слова «локдаун» в 2020 году, по сравнению с четырьмя тысячами употреблений в минувшем году.

«Локдаун — ограничительные меры, направленные на сдерживание, которые принимали власти всего мира для снижения распространения COVID-19, — назван словом 2020 года Collins», — говорится в сообщении на сайте словаря.

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Согласно словарному определению, «локдаун» — это существительное, которое обозначает «введение жестких ограничений на совершение поездок, взаимодействие в обществе и на доступ к общественным местам».

В список претендентов на звание «слово года» вошли и другие слова и выражения, связанные с пандемией: «коронавирус», «работник специальности, отнесенной к разряду жизненно важных для функционирования общества» (key worker), «принудительный неоплачиваемый отпуск» (furlough), «дистанцирование» и глагол «самоизолироваться». При этом в перечне оказались и слова другого типа, например, тиктокер — активный пользователь соцсети TikTok.

В прошлом году словарь назвал словом 2019 года выражение «климатическая забастовка» (climate strike), обозначающее явление, которое стало популярным в том числе благодаря действиям эко-активистки Греты Тунберг.

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